METEO – NUBIFRAGI e TEMPORALI si abbattono in Liguria, FRANE e DANNI in provincia di Imperia, i dettagli

Il maltempo torna a colpire duro sull’Italia

Le condizioni meteo tornano a risultare spiccatamente instabili sulle regioni settentrionali, per alcuni settori dei quali la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo tutt’ora vigente. Ciò a causa del passaggio di un cavo perturbato di natura atlantica, che sta portando piogge, temporali, ma anche nubifragi soprattutto sulle aree nordoccidentali, dove non sono mancate problematiche relative al maltempo, come vedremo nel presente editoriale.

Dall’altro lato clima estivo

Se al nord il maltempo e l’autunno fanno la voce grossa, diversa si presenta invece la situazione sulle regioni centro-meridionali, che per effetto proprio della perturbazione al nordovest, sono esposte ad un richiamo di correnti molto calde provenienti dal settore nordafricano. Ciò ha portato picchi di temperature fin quasi i +38°C in Sardegna, con +37,6°C ad Agro di Oristano. Sul resto del centro-sud a risentire maggiormente degli effetti del richiamo caldo sono soprattutto le località ad alta quota, con temperature fin sui +27/+28°C sull’Appennino Lazio-Abruzzese, valori notevoli per stare alla parte finale di settembre.

Violento maltempo si abbatte in Liguria

Una linea temporalesca si è generata questa mattina al largo della Liguria ed ha attraversato la regione da ovest verso est, colpendo in maniera intensa anche il suo capoluogo Genova. Tuttavia le maggiori problematiche relative al maltempo sono state riscontrate in Provincia di Imperia, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia e Sanremo si sono dovuti impegnare ad affrontare l'ondata di maltempo con i relativi danni e disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

