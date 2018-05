Meteo: nubifragi e violente grandinate pronti a colpire numerose regioni. Vediamo la sequenza delle precipitazioni più intense. Fenomeni intensi e possibili allagamenti

Meteo: nubifragi e violente grandinate pronti a colpire numerose regioni. Vediamo la sequenza delle precipitazioni più intense – Maltempo che in queste ore sta interessando gran parte dell’Italia nord-occidentale con piogge, temporali e nevicate sui rilievi oltre i 1900-2000 metri. Primi temporali anche in Sardegna e nel corso delle prossime ore si vivrà la fase più intensa di questo peggioramento con molte regioni sotto precipitazioni anche abbondanti. Violenti nubifragi con annesse grandinate non sono esclusi sull’isola, sul Piemonte, la Liguria, Lombardia ed entro la serata anche su Toscana e Lazio. Tra la nottata e la mattinata di domani peggioramento su tutto il centro-nord con fenomeni violenti tra Veneto, Toscana, Liguria e zone interne del centro. Entro la fine della giornata di domani le piogge raggiungeranno anche il sud e porteranno un calo delle temperature anche su queste regioni. […]