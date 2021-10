METEO – NUBIFRAGI in arrivo per un URAGANO MEDITERRANEO: ALLERTA ROSSA della Protezione Civile, ecco dove

Nubifragi in arrivo per domani con l’avvicinamento di un uragano mediterraneo

In queste ore un ciclone mediterraneo che in settimana ha già provocato maltempo estremo in particolare nel catanese, dove si sono registrate purtroppo 2 vittime una a Scordia e l’altra a Gravina, sta ulteriormente intensificando la propria attività, passando allo stadio di uragano mediterraneo. Violenti temporali e nubifragi in arrivo per domani venerdì 29 ottobre su siracusano e catanese e, in maniera più localizzata su messinese e reggino jonico, con instabilità più moderata nelle rimanenti zone della Calabria.

Violente raffiche di vento accompagneranno i fenomeni

Il violento maltempo potrebbe inoltre essere accompagnato da raffiche di vento davvero notevoli e burrascose, fino a 70/80km/h e in possibile ulteriore intensificazione in serata sul siracusano e catanese. Piogge residue e mediamente moderate interesseranno invece nella prossima notte la Sardegna orientale. Sul resto dei settori italiani, le condizioni meteo dovrebbero rimanere decisamente migliori e con stabilità diffusa, malgrado l’aumento della copertura nuvolosa sullo stivale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, con fenomeni più persistenti ed intensi sui settori costieri ionici; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, resto di Sicilia e sulla Calabria centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Sardegna e Calabria, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni significative. Venti: di burrasca forte con temporanei ulteriori rinforzi dai quadranti settentrionali su Sicilia orientale e meridionale, Calabria meridionale e centrale ionica; da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale sui restanti settori di Calabria e Sicilia. Mari: da agitato a molto agitato lo Ionio centro-meridionale, con possibili forti mareggiate sulle coste di Sicilia orientale e Calabria meridionale; agitati i restanti settori dello Ionio, da molto mosso ad agitato Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

