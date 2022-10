METEO – Nubifragi lampo causano allagamenti e danni al sud Italia: tromba d’aria nel trapanese, situazione critica. I dettagli

Piogge, temporali e alluvioni lampo in Italia

Anche la giornata di oggi sarà di allerta in moltissime regioni italiane, anche se si tratterà dell’ultimo giorno veramente instabile dopo una settimana caratterizzata da forte maltempo in molte zone del nostro paese. Fortissimi temporali nelle scorse ore hanno interessato ancora una volta il settore compreso tra basso Lazio e Campania ma anche Umbria, nord Marche e soprattutto Calabria e Sicilia dove la situazione resta tuttora critica in alcune zone. La Sicilia occidentale sicuramente l’area più bersagliata dal maltempo, alluvioni lampo e perfino una tromba d’aria nel trapanese, vediamo nel dettaglio. Leggi anche: Miglioramento dalla prossima settimana ma ancora forti temporali nelle prossime ore

Tromba d’aria nel trapanese, gravi danni

Il maltempo ha colpito ancora una volta il settore del medio-basso Tirreno nel corso delle ultime ore e le isole Maggiori, specialmente la Sicilia. Danni e momenti di paura si sono vissuti tra le province di Palermo e Trapani dove i nubifragi hanno causato esondazioni e addirittura ribaltato un autobus carico di passeggeri. Una tromba d’aria ha colpito anche il trapanese, provocando crolli e danni molto gravi. Stando a quanto si legge su fanpage.it, nella frazione di Triscina di Selinunte, nel Comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani, sono stati molti i danni. Il vortice, che ha avuto origine come tromba marina, ha colpito soprattutto la zona centrale della frazione, abbattendo un muro di recinzione, pali dell’illuminazione pubblica e sradicando diversi alberi. Quasi surreale quello che è apparso agli occhi degli abitanti dopo il passaggio della violenta tromba d’aria. Leggi anche: Ottobrata in arrivo con tanto sole e temperature miti, ecco cosa attendersi

Nubifragi lampo e danni nella Sicilia settentrionale

Moltissimi gli automobilisti in difficoltà e i disagi in tutto il trapanese. Situazione simile anche nel palermitano e nell’agrigentino dove i forti temporali hanno determinato allagamenti e difficoltà di spostamento per gli automobilisti. Nella giornata odierna situazione ancora instabile in gran parte del centro-sud con piogge e temporali tra Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e soprattutto Campania, Molise e zone interne delle altre regioni meridionali. Leggi anche: L’autunno irrompe con violenza, forti piogge e temporali in arrivo

Prossima settimana col ritorno dell’anticiclone

Ancora 24 ore di instabilità al centro-sud e poi definitivo miglioramento. La prossima settimana, almeno fino a venerdì, sarà caratterizzata dall’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso la nostra penisola, garanzia di bel tempo e temperature massime quasi ovunque superiori ai 20 gradi con picchi fino a 25-26 al centro-nord e Sardegna. Da segnalare solo lievi infiltrazioni fresche in Adriatico lunedì con variabilità temporanea.

