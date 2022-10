METEO ITALIA – residuo maltempo sulla Penisola ma l’anticiclone in rimonta porterà un lungo periodo stabile

Primo weekend di ottobre con saccatura depressionaria e residuo maltempo

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che il primo weekend di ottobre inizia con condizioni meteo instabili su alcune zone d’Italia. Una saccatura depressionaria con piccola goccia d’aria fredda in quota sta infatti transitando sul Mediterraneo centrale. Maltempo soprattutto tra Basilicata e Puglia ma fenomeni sparsi si attardano anche sulle zone interne del Centro. Nel corso della giornata fenomeni che insisteranno ancora al Sud mentre altrove avremo un definitivo miglioramento delle condizioni meteo.

Prima decade di ottobre con temperature vicine alle medie del periodo, almeno in Italia

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana valori di temperatura praticamente in linea con le medie del periodo in Italia. Nei primi giorni di ottobre però l’anticiclone tenderà a rafforzarsi portando condizioni meteo stabili su buona parte dell’Europa. Sui settori centrali e occidentali del continente le temperature potrebbero salire fino a portarsi sopra media di 6-8 gradi. Italia che dovrebbe invece beneficiare di correnti settentrionali o nord-orientali con valori più vicini alle medie.

Alta pressione e periodo stabile in arrivo, vediamo quando potrebbe durare l’ottobrata

All’inizio della prossima settimana ecco un robusto campo di alta pressione muoversi prima sull’Europa occidentale e poi verso il Mediterraneo centrale. La ripresa del getto porterà il flusso perturbato a scorrere alle latitudini più elevate permettendo all’anticiclone di espandersi verso est. Condizioni meteo stabili e precipitazioni pressoché assenti in Italia per tutta la prossima settimana. Ottobre inizia dunque con una vera e propria ottobrata anche se sotto il profilo termico non avremo particolari anomalie.

Tendenza meteo: possiamo già intravedere la fine dell’alta pressione e il ritorno del maltempo?

Il cambio di circolazione in arrivo con questi primi giorni di ottobre sarà abbastanza importante. Dopo una metà di settembre per lo più all’insegna di condizioni meteo instabili o perturbate ecco che il secondo mese dell’autunno cambia pagina. L’accelerazione del getto e l’espansione verso est dell’alta pressione potrebbe durare anche per tutta la prima decade di ottobre. Guardando molto in avanti con gli spaghetti di GFS possiamo vedere un cambio non prima del 9-10 del mese, e data la distanza temporale questa è al momento solo un’ipotesi con bassa probabilità di realizzazione.

