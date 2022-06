METEO – Nuova FIAMMATA AFRICANA in arrivo sull’ITALIA con TEMPERATURE fino 42°C-43°C. Vediamo quando e dove

Situazione meteo in Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! attuale situazione sinottica che vede un promontorio africano esteso sul Mediterraneo e in fase di abbassamento di latitudine, con flusso di correnti umide e calda che interessa il Centro-Sud portando molta nuvolosità in transito ma senza fenomeni di rilievo associati e temperature roventi con massime anche di 40°C sulle regioni meridionali. Un cavetto d’onda va invece ad interessare il Nord, portando maltempo anche intenso come vedremo nel prossimo paragrafo.

Forte maltempo al Nord con acquazzoni e temporali

La circolazione depressionaria che nei giorni scorsi si trovava tra Atlantico ed Europa occidentale si sta muovendo verso nord-est ed un cavetto d’onda andrà a transitare sulle regioni settentrionali. Fronte instabile che al mattino interesserà soprattutto la Valle d’Aosta e il Piemonte settentrionale con piogge sparse e locali temporali. Nel corso delle ore pomeridiane avremo un avanzamento del fronte instabile con acquazzoni e temporali sparsi su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, con locali fenomeni anche a carattere di nubifragio specie sui settori alpini. Piogge sparse anche al Nord-Est e localmente anche in Liguria. In serata il maltempo si sposterà sul Triveneto per poi esaurirsi entro la notte.

Sabato tra caldo in attenuazione e qualche acquazzone

Nella giornata di domani avremo il promontorio di alta pressione esteso sul Mediterraneo centro-meridionale, spinto a latitudini più basse dall’arrivo di una vasta e profonda depressione atlantica sulle Isole Britanniche con valori minimi di pressione al suolo fino a 985 hPa. Un flusso di correnti umide da sud-ovest interesserà il Mediterraneo centrale portando molta nuvolosità in transito specie sulle regioni centro-meridionali, con possibili deboli piogge isolate. L’ingresso di aria più fresco in quota dopo in passaggio del cavetto d’onda porterà instabilità pomeridiana al Nord, con acquazzoni e temporali in formazione sulle Alpi e con sconfinamenti verso le pianure. Caldo in temporanea attenuazione.

CONTINUA A LEGGERE.

Nuova fiammata africana in arrivo

A partire dalla giornata di domenica e nel corso del corso dei primi giorni della prossima settimana avremo un nuovo rinforzo del promontorio africano sul Mediterraneo ed una nuova ondata di aria calda in arrivo da sud-ovest dal continente africano. Questo porterà tempo stabile e soleggiato in Italia con le temperature che subiranno un deciso aumento. Picco del caldo previsto tra lunedì e martedì, con massime fino a 40°C sia in Pianura Padana che nelle zone interne del Centro-Sud, con picchi anche di 42°C-43°C tra Puglia, Basilicata e Isole Maggiori.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.