METEO – Nuova IRRUZIONE di MALTEMPO in ITALIA: ancora ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui versanti adriatici della Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia e su Romagna, Marche settentrionali, Molise centro-orientale, Basilicata, settori ionici e meridionali della Calabria e settori settentrionali della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Molise, Calabria e Sicilia e su Lazio centro-meridionale, Abruzzo centro-meridionale, settori orientali e meridionali della Campania e settori orientali della Sardegna, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile calo le minime sul Nord-Est. Venti: forti settentrionali su Liguria, Toscana, Sardegna e alto Lazio, con rinforzi di burrasca o burrasca forte sui settori appenninici toscani; di burrasca o burrasca forte nord-orientali sui settori appenninici di Emilia-Romagna, Umbria e Marche; da forti a burrasca nord-orientali sull’alto versante Adriatico, con rinforzi di burrasca forte sul Triestino. Mari: molto mossi il Mar di Sardegna, il Mar Ligure settore di Ponente al largo, il Tirreno settentrionale, i settori ovest del Tirreno centro-meridionale, l’Adriatico centro-settentrionale e localmente il Canale di Sardegna. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

L’avvicinamento di una nuova goccia fredda in arrivo dal settore balcanico rinnoverà le condizioni di maltempo sulla nostra Penisola e in particolare sulle regioni meridionali, con isolati rovesci anche al centro tra Lazio e Abruzzo tra la serata di domani sabato 9 e prima parte di domenica 10 ottobre. I fenomeni più intensi e a carattere più diffuso si registreranno in Sicilia e Puglia, mentre sulle regioni settentrionali il tempo si manterrà relativamente stabile e asciutto, sia pure con clima molto fresco. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Dopo una giornata pienamente autunnale sulla nostra Penisola, il maltempo continua ad imperversare anche questa sera su alcuni settori italiani, in particolare sul basso versante adriatico e Abruzzo meridionale, con fenomeni tuttavia meno diffusi rispetto alle ore precedenti. Qualche disagio si è registrato soprattutto nel brindisino in mattinata a causa del maltempo intenso . Cessazione dei fenomeni invece sul basso versante tirrenico, dove comunque saranno possibili isolati rovesci sugli omonimi settori della Sicilia.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 9 ottobre 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Litoranea

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Alta Irpinia e Sannio

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino.