METEO – Forte MALTEMPO imperversa su parte d’Italia: NUBIFRAGIO colpisce Brindisi. Incidenti e almeno un ferito. I dettagli

Situazione meteo, maltempo severo su medio Adriatico e sud Italia

Dopo i violentissimi temporali che hanno colpito Piemonte orientale e Liguria nei giorni scorsi adesso la situazione è stabile e soleggiata al nordovest dell'Italia, l'unica zona che riesce ad essere inglobata nella protezione dell'anticiclone in allungamento da ovest. Si continua però a fare la conta dei danni nel savonese dove sono caduti quantitativi di pioggia record, fino a 600 mm in meno di due giorni. Adesso l'attenzione si sposta sul Medio Adriatico e al meridione, a causa di correnti fredde nordorientali che interessano principalmente queste zone con piogge intense su Marche, Abruzzo, Molise e in queste ore anche la Puglia. Anche qui non sono mancati danni dovuti a piogge intense e notevole attività elettrica, soprattutto tra Marche e Abruzzo nella serata di ieri e in particolare nell'ascolano, fermano e teramano.

Violento nubifragio nel brindisino

Nelle ultime ore, invece, non solo Marche e Abruzzo ma anche la Puglia è stata colpita da forti temporali e purtroppo si segnalano danni e feriti. Un violento nubifragio ha colpito Brindisi ed ha trasformato le strade in fiumi di acqua e fango poco dopo l'inizio dell'evento come si legge su brindisireport.it. Problemi maggiori fra via Arturo Martini e viale Caravaggio, al rione Sant'Elia, all'altezza del distributore di benzina Ip, dove molti automobilisti sono rimasti anche bloccati in strada. Inoltre, in via Appia, un'auto è andata a finire in un tombino, restando bloccata. Stessa sorte per un pedone in Via Zara, finito involontariamente in un tombino e per lui si temono adesso delle fratture alle costole. Non solo, sempre nel brindisino, si sono verificati quest'oggi almeno 4 incidenti stradali, fortunatamente con feriti non gravi. In via Giordano Bruno, in pieno centro, si sono invece staccati alcuni calcinacci da palazzi e sono caduti a terra. La zona è stata messa in sicurezza.

Prossime ore ancora a rischio

Ma cosa dobbiamo attendersi nelle prossime ore in Italia? Ebbene, ancora maltempo nelle Marche anche se in forma ridotta rispetto alle ultime ore e alla giornata di ieri. Forti temporali invece interesseranno l'Abruzzo, il Molise e la Puglia centro-settentrionale con possibili criticità. Piogge deboli saranno comunque possibili anche su Umbria, Lazio e resto del meridione. Domani ancora temporali dall'Abruzzo in giù ma qualche piovasco potrà interessare anche le Marche e le zone interne del centro.

