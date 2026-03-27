Meteo – Nuova irruzione di maltempo polare in arrivo dopo un esordio di settimana stabile: la tendenza

Tempo stabile e asciutto in Italia
Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano ancora perturbate a causa di una goccia fredda di stampo polare marittimo nel bacino del Mediterraneo centrale che alimenta piogge e rovesci sul medio versante adriatico e sulle regioni tirreniche meridionali, con nevicate a quote anche relativamente basse, specie se relazionate al periodo. Un evidente miglioramento riguarda invece il medio Tirreno, grazie all’ingresso della tramontana.
Maltempo insistente anche nelle prossime ore
Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo appariranno ancora perturbate sulle medesime aree del Paese a causa dell’afflusso persistente di correnti più fredde e instabili di natura polare marittima. Il nucleo freddo si inizierà comunque a spostare verso i Paesi europei orientali, preludendo ad un miglioramento in arrivo sulla nostra Penisola nel Weekend, come vedremo nel prossimo paragrafo. Le temperature rimarranno stazionarie o già in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, in un contesto comunque relativamente freddo.
Weekend perlopiù stabile, nonostante qualche isolato rovescio possibile
Il Weekend esordirà con un nitido miglioramento delle condizioni meteo in Italia grazie all’allontanamento del nucleo freddo, con rovesci isolati e residuali plausibili solamente sulle regioni meridionali e sulla Sardegna, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Le temperature, in questo contesto, subiranno un graduale aumento su valori che, entro la giornata di domenica 29 marzo, torneranno generalmente in linea con la media di riferimento.
Settimana che esordirà con stabilità ancora persistente, ma con nuova irruzione di maltempo alle porte
La nuova settimana esordirà all’insegna della stabilità e relativo bel tempo, ma con maltempo che resterà sempre un’insidia per il Paese: infatti, già nella giornata di martedì 31 marzo le condizioni meteo potrebbero subire un nuovo peggioramento a causa dell’affondo di una nuova saccatura depressionaria di origine polare marittima, differentemente dallo scenario mostrato dai principali centri di calcolo fino a ieri, in cui vedevano almeno una prima parte di settimana tutto sommato stabile. Le temperature, in questo contesto, potranno subire ancora una diminuzione su valori nuovamente inferiori alla media di riferimento.
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Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.