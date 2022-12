Meteo – Nuova irruzione perturbata in Italia con neve fino in pianura e rischio gelicidio. Ecco le città coinvolte

Condizioni meteo attuali

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Torna la pioggia in Italia, specie sulle regioni del centro, grazie all’ennesimo impulso perturbato pilotato da una vasta area depressionaria posizionata tra Europa settentrionale e Oceano Atlantico. Nelle prossime ore le precipitazioni continueranno ad imperversare sulle regioni del centro-sud, mentre al nord avremo tempo del tutto asciutto. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni per la giornata odierna.

Previsioni meteo per oggi, 14 Dicembre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 14 Dicembre: AL NORD: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità in transito. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse in Pianura Padana, salvo isolate nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1600 metri. In serata si rinnovano condizioni tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse tra Liguria e Pianura Padana. AL CENTRO: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e temporali. più asciutto su alta Toscana, Umbria settentrionale e Marche. Al pomeriggio residui fenomeni tra Abruzzo e Basso lazio, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità irregolare ma con tempo per lo più asciutto, piogge in arrivo sulla Toscana nella notte. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni, forti temporali tra Campania, Basilicata e Calabria, più asciutto sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi sulle regioni peninsulari, isolati fenomeni sulla Sardegna e ampie schiarite sulla Sicilia. In serata residue piogge ancora sulle regioni peninsulari. Piogge in arrivo nella notte sulla Sardegna. Tra questa sera e domani avremo una fugace tregua dal maltempo, che sarà seguita da un nuovo peggioramento

Tregua tra stasera e domani mattina

Breve tregua dal maltempo tra oggi e domani mattina, quando avremo residue precipitazioni su Abruzzo, Campania e Calabria. Peggioramento a partire da domani mattina dapprima sulla Sardegna dove avremo precipitazioni sparse e anche temporali intensi. Successivamente tornerà la neve al nord Italia, ma vediamo quali saranno le zone interessate.

Neve fino a quote pianeggianti, ecco le città coinvolte

Per domani sono attese precipitazioni a carattere nevoso specie sulle regioni di nord-ovest: nevicate fino a 300 metri al pomeriggio su Cuneese, con acqua mista a neve su Torino e sull’Astigiano. In serata attese nevicate al di sopra dei 700-1000 metri sull’arco Alpino, al di sopra dei 200 metri sul Piemonte: attenzione dunque al ritorno della neve su Cuneo, Torino, ma anche su Asti e Alessandria; su questi ultimi settori al confine con la Liguria è elevato il rischio di gelicidio (pioggia gelantesi al suolo).

