METEO – Nuova IRRUZIONE POLARE in arrivo in ITALIA, forte MALTEMPO e NEVE, ecco quando e dove

I prossimi giorni saranno caratterizzati dalla formazione di un uragano mediterraneo che dovrebbe attraversare il Canale di Sicilia per la giornata di martedì 12 novembre, con forti temporali soprattutto in Calabria e Puglia accompagnati da raffiche di vento fino ad oltre i 100km/h, plausibili anche nella stessa Sicilia. La struttura similtropicale che interesserà dunque il Mediterraneo nei prossimi giorni presenterà un minimo molto profondo di bassa pressione intorno ai 985hPa o addirittura inferiore, il che provocherà anche forti mareggiate. Andiamo però a vedere l’evoluzione meteo post ciclone.

Contestualmente al ritorno del maltempo sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, si osserverà un aumento della nuvolosità soprattutto sui settori centro-occidentali del nord Italia. L’aumento sarà progressivo nel corso della giornata, con i cieli che risulteranno parzialmente o totalmente nuvolosi. Tuttavia, nonostante un peggioramento evidente dopo il sole prevalente di ieri, le condizioni di tempo almeno per oggi dovrebbero rimanere prettamente asciutte.

Stando alle ultime emissioni dei principali centri di calcolo, essi sembrano orientati tutti verso l’ingresso di una nuova irruzione polare che non prenderà però direttamente il nostro Paese mostrando una deriva un po’ più occidentale. Ciò mostrerà risvolti completamente opposti tra un settore e l’altro della nostra Penisola, con il ritorno della neve sulle Alpi a quote anche inferiori ai 1000 metri di altezza e forte maltempo sulle regioni centro-settentrionali di sponda tirrenica. E al sud?

Fiammata africana al sud

Di contro, mentre al centro-nord saranno alle prese con l’ennesima ondata di maltempo, sulle regioni meridionali è prevista invece una fiammata africana, con l’aria calda che è richiamata proprio dal moto ciclonico della perturbazione in affondo ad occidente, sulla Francia e sulla penisola iberica. In particolare le temperature al sud potranno tornare a salire ben oltre i +20°C, mostrando così l’Italia spezzata completamente a metà tra un clima di inizio autunno al sud e uno prettamente autunnale al centro-nord, se non addirittura di inizio inverno sulle regioni settentrionali.