Meteo – Nuova ondata di maltempo con forti temporali e nubifragi, scatta l’allerta della Protezione Civile

Intensa perturbazione attesa sul nord Italia

Flusso umido perturbato che nella giornata di domenica piloterà una nuova perturbazione sul nord Italia. Attesa una giornata di domenica con maltempo a partire dalle regioni di Nordovest con piogge e temporali in estensione al Nordest nella seconda parte di giornata. Asciutto sul resto del Paese, ma con molte nubi di passaggio, salvo qualche debole pioggia in arrivo su Sardegna e Toscana. Torna il rischio nubifragi nella giornata odierna. Centri di calcolo mostrano ingenti quantitativi di pioggia ancora sulla Liguria con picchi giornalieri anche di 200 mm, ma anche sul Friuli. Abbondanti precipitazioni sono attese anche su alta Lombardia e prealpi venete con cumulate giornaliere superiori ai 100 mm. Attenzione quindi a possibili allagamenti, smottamenti e fiumi ingrossati.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 16 novembre 2025 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte orientale e meridionale, Lombardia, settori occidentali di Trentino ed Emilia-Romagna, Veneto centrale, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, specie su Piemonte meridionale, Lombardia settentrionale, Trentino occidentale, Prealpi venete, Friuli Venezia Giulia orientale, Liguria e Toscana settentrionale; da isolate a sparse anche, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Nord e settori costieri della Toscana e in serata sulla Sardegna nord-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Sud.

Venti: temporaneamente forti meridionali su settori appenninici settentrionali, aree costiere tirreniche peninsulari e Sicilia occidentale.

Mari: tendenti a molto mossi il Mare di Sardegna ed il Tirreno settentrionale.

Allerta meteo arancione: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 16 novembre 2025:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia



ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:



Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.