Meteo – Torna il maltempo sull’Italia: avvio di settimana con piogge, temporali e rischio nubifragi

Meteo in miglioramento sull’Italia, ma ancora dal sapore invernale

Nucleo freddo giunto venerdì sul Mediterraneo centrale è in allontanamento verso levante con conseguente miglioramento delle condizioni meteo. Weekend che proseguirà quindi con tempo più stabile sull’Italia, salvo residui fenomeni sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria, nonché sulla Sardegna occidentale. Freddo intenso per il periodo con gelate al primo mattino e valori inferiori alle medie anche durante le ore diurne.

Lunedì arriva una nuova intensa perturbazione

Flusso umido perturbato che tornerà ad interessare il Mediterraneo nei prossimi giorni. Una nuova intensa perturbazione riuscirà infatti a raggiungere l’Italia ad inizio della prossima settimana con il maltempo che interesserà in particolare i settori tirrenici, Sardegna e parte del nord nella giornata di lunedì 24 novembre. I fenomeni risulteranno persistenti e diffusi. Secondo impulso perturbato atteso nella giornata di martedì con nuovi fenomeni al Nordest e regioni centro-meridionali.

Rischio nubifragi

Correnti umide meridionali addosseranno nubi e fenomeni più intensi in particolare su Triveneto e settori tirrenici. Attesi accumuli pluviometrici localmente fino a 80-100 mm sui settori interni di Lazio, Campania, alta Toscana e Friuli, laddove l’orografia accentuerà la fenomenologia. Precipitazioni abbondanti anche sulla Sardegna occidentale ed alta Calabria tirrenica, fenomeni più contenuti sul resto del Paese.

Neve abbondante sulle Alpi, possibili fiocchi a bassa quota su parte del nord

Neve abbondante in arrivo nei prossimi giorni sulle Alpi con accumuli che sui settori occidentali sono attesi anche di oltre 50 cm. Neve che nella giornata di lunedì scenderà a quote molto basse, grazie all’aria fredda preesistente, con fiocchi possibili sino a 300-500 metri tra alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Valle d’Aosta. Aumento termico sul resto del Paese con la quota neve che si porterà sull’Appennino sino a 1800-2000 metri.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.