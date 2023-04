Meteo – Nuova ondata di maltempo in arrivo, con pioggia, neve e temporali: scatta l’allerta della Protezione Civile

Tempo in miglioramento in serata

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono apparse mediamente perturbate, soprattutto nel pomeriggio e nelle zone interne del centro-sud, non risparmiando talvolta anche le aree costiere. In queste ore tuttavia sta avanzando un evidente miglioramento, con cessazione generale dei fenomeni e condizioni atmosferiche che pertanto tornano generalmente stabili e asciutte. Tale miglioramento sarà tuttavia solo momentaneo, come vedremo anche nel presente editoriale.

Rinnovato maltempo da domani

Un nuovo impulso di maltempo di origine nordatlantica investirà la nostra Penisola nella giornata di domani sabato 15 aprile, riportando piogge e temporali, con neve fino in montagna, principalmente sulle regioni centro-meridionali. Non è escluso qualche rovescio debole o al più moderato sull’alto versante tirrenico in mattinata, con possibilità di temporali anche sull’Appennino settentrionale nel pomeriggio. I fenomeni, che localmente potranno risultare anche intensi, si addenseranno soprattutto lungo il versante tirrenico e la Sardegna occidentale. Il clima rimarrà fresco e con temperature che pertanto non subiranno grossi scossoni.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania, con quantitativi cumulati moderati fino a puntualmente elevati sui settori costieri di Lazio meridionale e Campania settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati su settori interni di Abruzzo e Molise, Basilicata occidentale e Calabria settentrionale tirrenica. Nevicate: al di sopra dei 1300-1400 m su settori appenninici centrali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile aumento le massime su Romagna, Marche settentrionali ed Umbria. Venti: da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna; tendenti a forti occidentali sulla Sicilia, meridionali su Puglia, Basilicata e localmente sul resto del Sud. Mari: agitato o molto agitato il Mar di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali; tendenti a molto mossi lo Ionio e l’Adriatico al largo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 15 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno.

