METEO – nuova perturbazione in arrivo sul WEEKEND del 1 MAGGIO, ultimi aggiornamenti sull’evoluzione

Piogge e temporali sparsi sulla festa del 25 aprile, ecco le regioni più colpite

Attuale situazione sinottica che vede una vasta circolazione depressionaria allungarsi sull’Europa con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa sulla Repubblica Ceca. Condizioni meteo instabili in Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto al Centro-Nord. Ancora correnti occidentali nel giorno della Festa della Liberazione con possibilità di acquazzoni specie nelle ore pomeridiane su Alpi, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Italia divisa in due tra instabilità e temporali e tepori primaverili

La prima metà di questa ultima settimana di aprile vedrà l’Italia divisa in due sotto il profilo meteo. Il transito di correnti umide in quota dai quadranti nord-occidentali rinnoveranno infatti condizioni di tempo instabile almeno fino a Mercoledì al Nord, qualche precipitazione sparsa non mancherà anche sulle regioni centrali. Più sole invece sulle regioni del Sud dove il rafforzamento di un promontorio anticiclonico porterà condizioni meteo più asciutte e un rialzo delle temperature.

Weekend del primo maggio di nuovo a rischio pioggia, vediamo perché

Sul finire della prima settimana di aprile i principali modelli mostrano un campo di alta pressione in espansione sul Mediterraneo con condizioni meteo più stabili. Con l’arrivo del weekend del 1 maggio però la situazione potrebbe nuovamente cambiare in favore di un nuovo peggioramento meteo. Seppur con le dovute differenze, sia il modello GFS che ECMWF mostrano tra Domenica 1 maggio e lunedì 2 maggio una perturbazione in affondo dal nord Atlantico verso il Mediterraneo.

