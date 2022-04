METEO ITALIA – Ponte del 25 APRILE tra ACQUAZZONI e TEMPORALI, ma non ovunque; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e buon ponte del 25 aprile a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica a scala europea ancora caratterizzata da un campo altopressorio disteso lungo i paralleli alle alte latitudini europee, con valori barici alti e livellati attorno ai 1025 hPa tra Islanda e Scandinavia. Alle medie latitudini scorre il flusso umido perturbato, all’interno del quale sono presenti tre aree di bassa pressione principali: la prima è centrata a ridosso delle Azzorre con valori al suolo di 998 hPa, una seconda tra nord Italia e settori alpini e la terza, pari a 1003 hPa a ridosso della Bielorussia. In tale contesto l’Italia è interessata da un flusso decisamente instabile, responsabile di tempo incerto fino all’avvio della prossima settimana.

Maltempo oggi al nord, qualche disturbo al centro- sud

Previsioni meteo domenica 24 aprile. L’aria fredda in ingresso dalla Francia sta alimentando una linea d’instabilità che si è venuta a creare sul Mar Ligure, con piogge e temporali in atto tra Liguria, Emilia e Lombardia meridionale. La giornata odierna risulterà quindi decisamente dinamica sulle regioni settentrionali, con acquazzoni e temporali attesi anche nel corso delle ore pomeridiane e serali, salvo tra Piemonte e Liguria di Ponente dove si manterrà più asciutto. Meteo in nuovo peggioramento anche sulla Toscana, con piogge e temporali che dai settori nordoccidentali della regione si estenderanno tra pomeriggio e sera anche alle aree sud-orientali, Umbria, Marche e Lazio. Tempo più stabile al sud e sulle due Isole Maggiori, seppur con nubi di passaggio.

Meteo 25 aprile, Festa della Liberazione

Meteo Italia 25 Aprile – Il flusso umido occidentale rinnoverà un avvio di settimana ancora a tratti incerto sull’Italia, nonostante il campo barico tenderà ad aumentare gradualmente. Festa della Liberazione in compagnia dell’instabilità sui settori interni del centro, dove avremo acquazzoni e locali temporali nel corso del pomeriggio, in parziale sconfinamento alle coste delle Marche. Meteo inizialmente asciutto, ma in nuovo peggioramento dalla sera anche sui settori a nord del Po con piogge in arrivo su Triveneto e Lombardia e localmente sul Levante ligure. Più stabile al sud ed Isole Maggiori. Come terminerà il mese di aprile? Vediamo nella prossima pagina la tendenza meteo per la prossima settimana.