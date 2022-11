Meteo – Nuovo impulso perturbato in arrivo nel Weekend in Italia, con piogge, temporali e neve in montagna

Serata instabile al sud e Sardegna tirrenica

Osserviamo nella seconda parte di oggi un nuovo peggioramento delle condizioni meteo dovuto alla formazione di un vortice depressionario causato a sua volta dall’afflusso di correnti più umide e instabili di natura nordatlantica. Piogge stanno interessando e interesseranno nella serata corrente diverse aree dello stivale (scopri quali), con temperature che non subiscono variazioni rilevanti rispetto ai valori registrati 24 ore fa.

Prossimi giorni frequente maltempo sull’Italia

La lacuna barica che si è venuta a formare continuerà ad interessare il bacino del Mediterraneo per gran parte di questa settimana e porterà pertanto i suoi effetti anche nei prossimi giorni, con frequente maltempo sull’Italia, ma non per tutti (scopri dove). Il persistente afflusso di correnti più fresche ad alta quota assicurerà un clima che si manterrà piuttosto freddo nelle ore notturne anche nelle aree non coinvolte dall’instabilità.

Nuovo impulso perturbato nel Weekend

Un nuovo impulso perturbato interesserà invece la nostra Penisola nel corso del prossimo weekend e, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, tale evoluzione comporterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con rinnovato maltempo che a quel punto potrebbe risultare anche diffuso e che si manifesterà attraverso piogge e temporali localmente anche intensi. Torna anche la neve in montagna, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Neve su Alpi e Appennino

L’instabilità potrà essere protagonista sullo stivale tanto nella giornata di sabato 3 quanto in quella di domenica 4 dicembre, con piogge e temporali frequenti su tutta Italia. La neve tornerà con tutta probabilità ad imbiancare le cime alpine e appenniniche, tuttavia la distanza temporale ci impedisce di parlare attualmente di quote, seppur indicative. Seguiranno pertanto aggiornamenti in tal senso che vi invitiamo a seguire sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.