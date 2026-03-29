Meteo – Nuovo maltempo in arrivo in Italia con il ritorno dei temporali: ecco l’allerta della Protezione Civile

Tempo stabile in Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un quadro in netta prevalenza stabile e asciutto sulla nostra Penisola, nonostante il passaggio di addensamenti nuvolosi anche consistenti, in particolare sulle regioni centro-meridionali. Lo scenario si ripeterà per tutta la serata corrente, con temperature che peraltro subiranno un sensibile aumento in alcune zone rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in arrivo per domani

Nella giornata di domani lunedì 30 marzo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo interesserà parte del Paese, con l’infiltrazione di correnti umide che innescheranno piogge e temporali localmente anche intensi principalmente sulle zone interne del centro-sud a partire dal pomeriggio protraendosi almeno fino a sera, con neve a partire dagli 800/1.000 metri sull’Appennino centrale e molisano e a quote generalmente più alte altrove. Il nord rimarrà più ai margini del maltempo, al netto di qualche isolato e debole rovescio sulle aree più nordorientali, dove fiocchi potranno scendere fin sui 1.000/1.200 metri (in Trentino Alto Adige anche leggermente più in basso). Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, risultando al più in diminuzione nelle aree coinvolte dall’instabilità.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: dal pomeriggio, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su settori alpini settentrionali di confine, Marche, Umbria orientale, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Campania, Basilicata, zone interne della Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su zone interne di Lazio meridionale, Abruzzo, Molise e Campania. Nevicate: sopra i 700-900 m, dal pomeriggio sui settori alpini di confine e, in serata, sul versante adriatico dell’Appennino centrale, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Nord-Ovest. Venti: tendenti a forti dai quadranti settentrionali su Sardegna occidentale e settori alpini occidentali, con raffiche di Favonio. Mari: da molto mossi ad agitati Mare e Canale di Sardegna; localmente molto mosso l’Adriatico centro-meridionale, in attenuazione.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 30 marzo 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.

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