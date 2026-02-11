Meteo – Nuovo passaggio perturbato alle porte dell’Italia con possibili acquazzoni: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate e risultano tutt’ora tendenzialmente perturbate, con piogge e rovesci che non mollano l’Italia, circoscrivendosi quest’oggi prevalentemente al centro-sud. In questo momento, il maltempo riguarda solo le regioni meridionali, con temperature che, in questo contesto, subiscono mediamente un aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

La Protezione Civile ha diffuso un’allerta per oggi

Dato il quadro previsionale della giornata di ieri, con il maltempo che avrebbe comunque interessato una parte del nostro Paese, la Protezione Civile aveva già deciso di diffondere un’allerta valida per alcuni di questi settori per oggi. L’instabilità si rende pertanto ancora protagonista, nonostante un graduale miglioramento in avanzamento fin da questo pomeriggio e che si confermerà sostanzialmente nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Graduale e ulteriore miglioramento in vista per le prossime ore

Un graduale e ulteriore miglioramento delle condizioni meteo è atteso sulla nostra Penisola nel corso delle prossime ore, grazie ad un temporaneo aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo. Questo riporterà condizioni di generale stabilità entro la tarda serata odierna, con rovesci residuali sulla Calabria tirrenica e Puglia meridionale e con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali. Tuttavia, tale miglioramento risulterà temporaneo a conti fatti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nuovi rovesci e acquazzoni in arrivo per domani

Un nuovo passaggio perturbato si prepara ad interessare principalmente il centro-sud nella giornata di domani giovedì 12 febbraio. Le precipitazioni più intense si riverseranno lungo il versante tirrenico, mentre qualche rovescio potrebbe raggiungere anche il nord, con fiocchi a quote di montagna a ridosso delle Alpi. Un relativo e nuovo miglioramento si affaccerà dalla sera, con rovesci residuali sul basso versante tirrenico (ad eccezione della Campania) e con nuovo peggioramento alle porte nella seconda parte di venerdì 13, sul quale approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.