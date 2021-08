METEO – Nuovo passaggio TEMPORALESCO al nord nel WEEKEND, poi arriva il SUPER ANTICICLONE

Meteo, la situazione sinottica

Meteo – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione sinottica a scala europea è ancora caratterizzata dall’assenza dell’Anticiclone delle Azzorre sullo scacchiere europeo; l’area altopressoria si mantiene infatti ben salda a largo dell’Atlantico. Nel contempo insiste una saccatura sul centro-ovest Europa, collegata ad una profonda ciclogenesi di 990 hPa posizionata sul Regno Unito. L’Italia in tal modo si ritrova ancora divisa in due: al nord un nuovo impulso oceanico riporterà acquazzoni e temporali sui settori a nord del Po, mentre al sud è in arrivo una nuova intensa ondata di caldo.

Meteo weekend a rischio temporali su parte del nord

Meteo – La profonda ciclogenesi in azione sul Regno Unito, piloterà nelle prossime ore un nuovo impulso temporalesco verso il nord Italia. Acquazzoni e temporali già dal pomeriggio odierno prenderanno forma ad iniziare dai settori alpini e prealpini centro-occidentali, estendendosi nel corso della sera anche all’alta Lombardia e sulle pianure del Piemonte centro-occidentale; non si escludono locali nubifragi tra le province del Verbano-Cusio-Ossola e Comasco. Temporali in arrivo anche sul Trentino-Alto Adige e prealpi veneto-friulane entro la fine del giorno. Nottetempo qualche fenomeno potrà spingersi sin verso le pianure della media-alta Lombardia. Domenica ancora rischio temporali sul Triveneto e Lombardia, migliora sul resto del nord.

Meteo più stabile al centro-sud ed Isole

Meteo – L’Italia si ritroverà ancora una volta divisa in due, con temporali al nord e bel tempo al centro-sud ed Isole Maggiori. Il weekend vedrà infatti il sole prevalere su gran parte delle regioni centro-meridionali, Sardegna e Sicilia, con temperature in leggera ripresa. Qualche disturbo pomeridiano non è escluso tra Umbria e zone interne della Toscana nel corso delle ore pomeridiane di domenica. A seguire arriva il super anticiclone a portare una nuova intensa ondata di caldo su tutta Italia, con massime al di sopra dei +40°C. Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE