METEO – Nuovo PEGGIORAMENTO in arrivo in ITALIA con NEVE a BASSA QUOTA, ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Pausa dal maltempo solo temporanea

La pausa dal maltempo nel quale risulta coinvolta la nostra Penisola nella giornata odierna sarà solamente temporanea. Se nel corso di oggi, immagini satellitari alla mano, i cieli sono apparsi perlopiù sereni o poco nuvolosi lungo stivale, nella serata odierna è atteso un nuovo peggioramento, con la formazione di rovesci blandi e localizzati sul medio versante adriatico, in particolare sull’Abruzzo dove la neve potrebbe scendere a quote basse (scopri dove precisamente).

Domani ulteriore peggioramento

Il passaggio di una goccia fredda di natura artica in quota determinerà un ulteriore peggioramento tra la notte e la mattina di domani mercoledì 12 gennaio, con l’ingresso di precipitazioni anche nel Lazio oltre che in Abruzzo e neve che cadrà a quote molto basse e intorno ai 200/300 metri. Successivamente il vortice depressionario si sposterà verso meridione andando ad interessare le Isole Maggiori e in particolare dunque la Sicilia e le zone tirreniche della Sardegna. Più asciutto e relativamente più stabile altrove, con clima prettamente invernale. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse fra la nottata e il primo mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria orientale, Abruzzo, Lazio centro-meridionale e nord-orientale, Molise, Campania centro-settentrionale e Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli; isolate, tendenti a sparse nella seconda parte della giornata con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia e localmente sulla Sardegna sud-orientale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 200-400 m su Umbria orientale, Marche e Abruzzo con apporti al suolo moderati, e possibili sconfinamenti a quote inferiori sui settori marchigiani e abruzzesi, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 300-500 m su Lazio centro-meridionale e nord-orientale e sul Molise, con possibili sconfinamenti fino ai 200 m sulle zone interne meridionali del Lazio e sul Molise, con apporti al suolo moderati sui settori meridionali del Lazio e sul Molise, deboli sulle restanti zone; al di sopra dei 400-600 m su Campania orientale e Puglia settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime da basse a localmente molto basse al Nord, basse nelle zone pianeggianti interne e vallive del Centro. Venti: forti nord-orientali sull’Appennino settentrionale, sulle coste del Friuli Venezia Giulia e sulle regioni centro-meridionali della penisola, con rinforzi di burrasca su coste e arcipelago della Toscana, sul Lazio centro-settentrionale e sui settori ionici della Calabria, da burrasca a burrasca forte sulle coste orientali della Sardegna e sui crinali dell’Appennino centro-settentrionale, fino a tempesta su quello toscano, emiliano-romagnolo e umbro-marchigiano; localmente forti settentrionali sulla Liguria. Mari: agitati i settori ovest del Tirreno centro-meridionale, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, molto mossi i restanti mari, fino a localmente agitato l’Adriatico settentrionale e meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

