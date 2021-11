METEO – L’ITALIA rimane OSTAGGIO del MALTEMPO, nuovo PEGGIORAMENTO in arrivo: i dettagli

Tempo in miglioramento in Italia

A seguito di una prima parte di giornata che ha risentito del forte peggioramento che si è abbattuto ieri sulla nostra Penisola, le condizioni meteo a partire dalla tarda mattinata odierna o primo pomeriggio sono mediamente migliorate sullo stivale, pur non mancando di tanto in tanto isolati rovesci soprattutto lungo il versante tirrenico e sulle aree nordorientali, dove assumono carattere nevoso sulle Alpi. Clima che si mantiene nonostante ciò tutto sommato ancora mite al centro-sud, specie nelle ore diurne.

Prossime ore disturbi di maltempo crescenti

Tuttavia un corridoio umido persiste sulla nostra Penisola, con l’Anticiclone che non è in grado di risalire lungo il Mediterraneo assicurando condizioni meteo stabili. Il maltempo resta quindi in agguato e già a partire dalle prossime ore potranno evidenziarsi sul territorio nazionale disturbi crescenti in arrivo dai quadranti sudoccidentali. I primi settori a farne le spese saranno dunque quelli tirrenici, con primi rovesci isolati prima in Campania e in successiva estensione, come vedremo nel presente editoriale.

Rovesci sempre più estesi

Con il trascorrere delle ore, le condizioni meteo si faranno via via sempre più instabili all’interno del nostro Paese, con i rovesci che a quel punto assumeranno via via carattere sempre più esteso, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo. Tutto questo al netto di un miglioramento che dovrebbe interessare tutte le regioni settentrionali, dove i cieli saranno perlopiù sereni o poco nuvolosi, ma con aumento della nuvolosità a partire dalla seconda parte del pomeriggio, specie sui settori nordorientali. Ma quindi, le piogge dov’è che colpiranno?

CONTINUA A LEGGERE.