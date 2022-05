METEO – Ondata di CALDO anomalo AFRICANO porta TEMPERATURE tipiche dell’ESTATE con valori ben oltre i 30°C

Promontorio anticiclonico tra Europa e Mediterraneo

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana si trova esteso tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo, portando elevata stabilità atmosferica. Sull’Italia avremo infatti tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Inoltre favorisce anche la risalita di aria più calda da sud-ovest soprattutto su Penisola Iberica e Francia, portando però temperature sopra la media anche sulla Penisola Italiana.

Bel tempo ma con acquazzoni e temporali pomeridiani

Come abbiamo appena detto, un robusto promontorio africano si trova esteso tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo e la Penisola Italiana si va a trovare sul suo bordo orientale, portando stabilità ma anche infiltrazione fresche in quota dai quadranti settentrionali. Durante le ore più calde, proprio a causa della presenza di aria più fresca in quota, avremo nuvolosità in sviluppo su Alpi e Appennini, con locali acquazzoni o temporali associati specie su Triveneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Calabria, con isolati fenomeni possibili anche sui rilievi delle Isole Maggiori.

Promontorio africano verso l’Italia nei prossimi giorni

Nel corso dei prossimi giorni il promontorio africano si andrà a rafforzare e si espanderà verso nord-est, con asse del promontorio che dal Marocco attraverso le Baleari si dirige verso il Nord Italia. Condizioni meteo sempre più stabili sul nostro Paese, con locali fenomeni pomeridiani relegati al solo arco Alpino. Aria calda africa investirà tutta l’Europa centro-occidentale, con valori sopra la media anche di 12-14 gradi tra Penisola Iberica e Francia e di 4-6 gradi sull’Italia centro-settentrionale. Temperature in linea con le medie del periodo invece al Sud. Sulle regioni centro-settentrionali non si farà fatica a superare i 30°C, con punte di 31°C-32°C sulla valle del Tevere e fino anche a 33°C-34°C su Pianura Padana e settori interni della Sardegna.

A quando il picco del caldo?

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli tra il weekend e l’inizio della prossima settimana dovremmo avere il picco del caldo africano. Condizioni meteo stabili e temperature che si porteranno da 6 a 8 gradi sopra media prima al Nord Italia e poi al Centro-Sud. Valori che ormai sul finire di maggio porteranno i termometri a salire tranquillamente oltre i +30 gradi ma con punte anche oltre i +35 in particolare su Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Temperature al di sopra delle medie almeno fino al 25 di maggio, molta incertezza sull’evoluzione meteo a seguire.

