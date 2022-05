METEO – Violentissima GRANDINATA causa danni e ALLAGAMENTI al centro Italia: chicchi come noci e automobili danneggiate

Violenti temporali pomeridiani colpiscono l’Italia

In questa prima metà della settimana, l’Italia è contesa tra caldo africano e improvvisi temporali pomeridiani con annesse grandinate e disagi. Anche nelle ultime ore non sono mancati fenomeni pomeridiani molto violenti, come accaduto ad esempio al nord-est, nell’appennino umbro-marchigiano, appennino laziale-abruzzese e soprattutto tra Molise, Puglia e zone interne della Basilicata. Grandinate intense hanno colpito il foggiano e gran parte del Molise provocando danni ingenti e numerosi disagi alla circolazione. In particolare, un violento nubifragio con chicchi di grandine quasi come palline da pingpong ha colpito la zona di Venafro, in provincia di Isernia. Vediamo di seguito nel dettaglio quanto è accaduto. Leggi anche: Fine settimana tra qualche locale temporale e caldo intenso. Picchi oltre 32 gradi

Nubifragio con violenta grandinata, auto danneggiate in Molise

Come detto, un violentissimo nubifragio con annessa maxi grandinata si è abbattuto sulla zona molisana, determinando danni soprattutto all’agricoltura ma anche alle automobili stando a quanto riportato da quotidianoMolise.com. Il violento nubifragio ha interessato soprattutto la zona di Venafro dove chicchi di grandine grandi come noci sono riusciti a danneggiare anche diverse automobili. Molti automobilisti sono stati costretti a fermarsi sotto i cavalcavia per mettere a riparo le proprie vetture ma anche se stessi dalla violentissima grandinata. Fortunatamente non si sono segnalati incidenti. I chicchi di grandine in alcuni casi hanno raggiunto la grandezza di palline da pingpong distruggendo anche numerose colture. Leggi anche: Forte siccità in Italia, ecco le regioni maggiormente colpite

Prossime ore nuovi forti temporali

Automobilisti bloccati e strade trasformate in fiumi di acqua e fango soprattutto nella zona di Venafro e Colli al Volturno. Nel corso delle prossime ore ancora instabilità pomeridiana in appennino dove saranno da mettere in conto violenti temporali, soprattutto nei settori interni abruzzesi, molisani, laziali e in gran parte dei rilievi del sud Italia. Si tratterà di un’ultima ondata temporalesca, dato che da domani l’instabilità tenderà notevolmente ad attenuarsi e nel fine settimana si prospetta un’intensa ondata di caldo con punte oltre i 30-32 gradi come vedremo di seguito. Leggi anche: Meteo giugno, ecco come potrebbe risultare il primo mese estivo

Caldo intenso nel fine settimana, pochissimi i temporali

Caldo in nuovo aumento da venerdì con apice nel weekend quando moltissime città italiane supereranno i 30 gradi. Una seconda metà di maggio che regala un anticipo d’estate ma con l’inizio della prossima settimana la situazione potrebbe nuovamente cambiare e non saranno da escludere nuovi forti temporali pomeridiani in molte zone italiane, ne riparleremo. Per il momento prestare attenzione ai temporali di oggi pomeriggio sui rilievi e alla forte ma breve ondata di caldo che ci investirà tra venerdì e domenica.

