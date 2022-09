METEO – Ondata di maltempo verso l’Italia, ALLERTA della Protezione Civile: acquazzoni e temporali su alcune regioni. Zone colpite

Forte peggioramento in arrivo al centronord

L’Italia sta per essere interessata da una forte perturbazione nord-atlantica che recherà un’intensa ondata di maltempo al nord e s parte del centro, soprattutto sul lato del Tirreno. Nel frattempo il caldo è aumentato al centrosud, proprio grazie allo sprofondamento del vortice depressionario nell’ovest del continente che ha attivato come risposta correnti africane in parte della penisola. Nella giornata di domani avremo un’Italia divisa in due con il nord e poi anche la Toscana sotto cieli generalmente grigi e con temporali possibili in gran parte delle regioni, sul resto del centro e al meridione avremo cieli sereni o al massimo velati con temperature in ulteriore aumento e con picchi fino a 36-37 gradi tra Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Leggi anche: Maltempo autunnale dalla prossima settimana? Ecco l’emissione del modello americano

Italia divisa in due, tra forte maltempo e caldo africano

Tempo molto instabile nel corso delle prossime ore invece interesserà soprattutto il nord della penisola dove saranno da mettere in conto forti temporali e occasionali grandinate, unitamente a un calo delle temperature, soprattutto al nordovest. Al contrario, nel sud della penisola la colonnina di mercurio aumenterà fin oltre i 35 gradi, garantendo una tipica giornata estiva. Vediamo di seguito la previsione e la successiva allerta della Protezione Civile valida per domani. Leggi anche: Weekend tra sole e temporali, ecco cosa attendersi

Previsioni della Protezione Civile per domani

Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori orientali del Piemonte e occidentali della Lombardia; – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale e prevalentemente nella seconda parte della giornata, su Toscana, Umbria, Lazio, Marche occidentali, Campania settentrionale e Sardegna nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime localmente elevate sulle due Isole Maggiori e sulla Puglia. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Di seguito vediamo l’allerta meteo della Protezione Civile valida per la giornata di domani, mercoledì 7 settembre 2022. Leggi anche: Autunno meteorologico al via a breve, ecco come esordirà

Allerta meteo per domani

Per la giornata di domani, Mercoledì 7 settembre 2022: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente. Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

