METEO – Autunno METEOROLOGICO alle porte, ecco come potrebbe andare la stagione delle PIOGGE

Situazione meteo in Italia: aumenta l’instabilità

Ben ritrovati cari lettori del del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale in Italia vede un progressivo calo dei geopotenziali in quota sul nostro territorio. Osservando l’ultima immagine radar si denota la presenza di un’area temporalesca in azione tra Piemonte e Lombardia. Sul nord Italia e su buona parte della penisola nelle prossime ore avremo instabilità atmosferica, con acquazzoni e temporali a partire dai settori montani della nostra penisola. Di seguito vediamo dunque le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo in Italia per il 30 agosto

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 30 agosto: AL NORD:Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge tra Lombardia e Liguria. Instabilità in aumento al pomeriggio con temporali su Alpi centro-occidentali e Appennino e con sconfinamenti verso la Pianura Padana. Tra la serata e la nottata piogge sparse e temporali su tutte le regioni, specie tra Lombardia ed Emilia Romagna. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile sulle regioni centrali con sole prevalente. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali in Appennino, più asciutto altrove. In serata fenomeni in fase di esaurimento con ampie schiarite in arrivo su tutte le regioni. AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo asciutto al mattino al Sud dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con acquazzoni e temporali specie su Molise, Campania, Basilicata e Calabria, cieli soleggiati altrove. In serata tempo in miglioramento salvo residue piogge su Campania, Calabria e Basilicata. Fase di maltempo che si approfondirà tra stasera e domani e dovrebbe prolungarsi fino alla giornata di giovedì 1 settembre. Vediamo la tendenza per il primo mese della stagione autunnale

Tendenza per il mese di settembre 2022

Tendenza lungo termine – L’estate meteorologica è ormai giunta alla sua conclusione: il mese di settembre dalle prime analisi dei modelli matematici (in particolare ECMWF), potrebbe risultare piuttosto anomalo dal punto di vista termico a livello europeo; sull’Italia si denota un’anomalia di oltre +1°C specie sulle regioni del nord Italia e più contenuta al meridione. Per quanto riguarda le precipitazioni, si denota ancora un’anomalia negativa per quanto riguarda il centro-nord. In media invece le regioni meridionali, che potrebbero risentire di passaggi instabili e/o saccature perturbate in transito sul basso Mediterraneo. Per la stagione autunnale la situazione potrebbe risultare molto simile, ma vediamo i dettagli nell’ultimo paragrafo.

Stagione autunnale ai nastri di partenza

L’autunno meteorologico inizierà il 1 settembre: dopo una prima parte del 2022 piuttosto siccitosa su gran parte della penisola, ci si attende un ritorno delle piogge per colmare la grave carenza di precipitazioni pregressa. Al momento le tendenze stagionali (elaborate dai principali centri di ricerca) indicano un mese di settembre in media o sotto-media (specialmente ECMWF e NCAR) ed un ottobre per lo più carente di precipitazioni. Solo il modello europeo ipotizza un ottobre con piogge in media e dunque frequenti irruzioni perturbate sul nostro stivale. Se le tendenze dovessero essere confermate ci dovremmo preparare al trimestre più piovoso dell’anno per poi procedere verso la stagione fredda. Trattandosi di una proiezione sul lungo periodo (e quindi affetta da un ampio margine di incertezza) vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

