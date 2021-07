METEO – ONDATA di TEMPORALI in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le ZONE COLPITE

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, specie nel pomeriggio, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori sud-orientali della Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e settori nord-orientali dell’Emilia-Romagna, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, ad eccezione dei settori sud-orientali dell’Emilia Romagna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in calo al Nord; massime elevate al Centro-Sud, localmente molto elevate sulle due isole maggiori e nelle zone interne del Sud. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 4 luglio 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Pianura reggiana di Po

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Alta pianura orientale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.