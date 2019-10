METEO – OTTOBRATA in arrivo in compagnia dell’ALTA PRESSIONE, torna la NEBBIA in ITALIA? Vediamo i dettagli

Prime nebbie nelle vallate?

Con il ritorno dell’Alta pressione potrebbero tornare a formarsi le prime nebbie tipiche del periodo tardo autunnale e invernale su alcune zone, come le vallate, che in tal senso sono aiutate anche da una forzante orografica. Per quanto riguarda le zone padane, non sono ancora previsti fenomeni simili a causa probabilmente della ventilazione che seppur debole è comunque presente su queste aree. Come vedremo infatti, uno dei requisiti fondamentali alla formazione della nebbia è l’assenza di vento.