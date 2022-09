METEO OTTOBRE – Mese PIOVOSO ma più CALDO rispetto alle medie? Ecco cosa aspettarci

Condizioni meteo in Italia: temperature sotto le medie del periodo

Buon pomeriggio cari lettori Centro Meteo italiano! Ultimi giorni di settembre, in compagnia di una vasta saccatura depressionaria sull’Europa centro-occidentale; quest’oggi avremo condizioni pienamente perturbate con maltempo di pieno stampo autunnale. Le temperature al momento intorno alle medie del periodo caleranno di qualche grado, fino a 2-4 gradi sotto media specie sui settori occidentali della Penisola; vediamo di seguito le previsioni meteo per la settimana corrente.

Settimana caratterizzata da una nuova perturbazione, ecco quando

Tendenza meteo – La giornata di domani, martedì 27 settembre vedrà l’approfondimento di un minimo sulle regioni settentrionali. Piogge e temporali sparsi soprattutto al Nord e lungo i settori tirrenici. Condizioni meteo instabili su buona parte dell’Italia anche nella giornata di mercoledì con fenomeni che però si alterneranno a schiarite. Tra giovedì e venerdì al via una nuova fase di maltempo quando i principali modelli mostrano una nuova saccatura affondare verso il Mediterraneo occidentale. Scenderemo nel dettaglio con l’avvento dei prossimi aggiornamenti modellistici, intanto vediamo la proiezione per il mese di ottobre.

Meteo ottobre, ecco le ultime notizie a riguardo

Meteo ottobre – Dalle ultime analisi degli indici teleconnettivi non si evincono particolari dettagli per la stagione autunnale: si evince innanzitutto un’attività monsonica su valori normali climatologici (che nel periodo estivo ha invece evidenziato una maggiore possibilità di risalite di aria calda). La temperatura superficiale dell’oceano Pacifico ad ovest dell’America settentrionale è ancora piuttosto bassa (fase di Nina moderata), e questa non andrebbe ad influire sull’andamento stagionale. Discorso a parte per quanto riguarda la NAO che potrebbe raggiungere valori negativi prossimamente. Complessivamente ci si aspetta un prosieguo di autunno, con un ottobre mediamente piovoso ma ancora sopra la media per quanto riguarda le temperature. Ricordiamo che tali proiezioni si avvalgono di un indice di predicibilità piuttosto basso; per questo motivo vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Allerta meteo: ecco il comunicato della Protezione Civile

Considerando i fenomeni attesi nella giornata odierna, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza:

Precipitazioni:

– diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri della Campania centro-meridionale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Campania e su Basilicata, Calabria settentrionale tirrenica e settori occidentali della Puglia centro-occidentale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Puglia, Sicilia occidentale e meridionale, Calabria settentrionale ionica e centrale tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Sud, su Sardegna centro-meridionale, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo, Molise, Umbria, Marche occidentali e meridionali, Triveneto, Emilia-Romagna occidentale e Romagna, Lombardia e Liguria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;”

