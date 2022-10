Meteo – Ottobre tra i più caldi sempre, attesa nuova espansione dell’anticiclone africano la prossima settimana

Ancora qualche pioggia al Nord, bel tempo sul resto d’Italia

Buongiorno e buona domenica cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri il transito di un piccolo cavetto d’onda ha portato piogge e temporali al settentrione. Nella giornata odierna, con una nuova depressione in movimento in Atlantico da sud-ovest verso le Isole Britanniche, un flusso di correnti umide andrà ad interessare soprattutto le regioni di Nord-Ovest portando piogge sparse e locali temporali specie sui settori centro-settentrionali di Piemonte e Lombardia e sulla Liguria. Stabile invece sul resto d’Italia, con al più il transito di nuvolosità alta.

Caldo anomalo specie al Centro-Sud

Situazione sinottica oramai invariata da diversi giorni, con una vasta circolazione depressionaria presente in Atlantico ed un promontorio anticiclonico che dal Nord Africa occidentale si estende sul Mediterraneo e fino all’Europa orientale. Questo, oltre a portare condizioni meteo stabili su gran parte dell’Italia, è accompagnato dalla risalita di aria molto calda, che da sud-ovest investe l’Italia portando le temperature su valori anche fino ad 8 gradi sopra le medie del periodo, soprattutto al Centro-Sud. Temperature massime che nella giornata odierna potranno raggiungere ed anche superare i 30°C soprattutto sulla Sardegna e sul Tavoliere delle Puglie. Oltre l’intensità, quello che ancora una volta stupisce è la persistenza di tali masse d’aria calda.

Nuova spinta africana nella prossima settimana

Come abbiamo visto, fin qui il mese di ottobre è stato caratterizzato da precipitazioni molto scarse e temperature costantemente sopra la media ed anche per l’ultima parte del mese non sono previsti cambi di circolazione e si appresta quindi ad essere tra gli ottobre più caldi di sempre. I principali modelli continuano infatti a confermare, verso metà settimana, una nuova espansione dell’Anticiclone africano, il quale dovrebbe estendersi fino alla Scandinavia, dove porterebbe anomalie termiche positive anche di 12 gradi. Sull’Italia continua quindi l’ottobrata, con tempo stabile e temperature di 3-5 gradi sopra la media, specie al Centro-Nord, almeno fino alla fine del mese.

Con l’arrivo di novembre possibili cambiamenti?

Anche se la distanza temporale è ancora elevata possiamo iniziare ad affermare con una certa sicurezza che da qui alla fine del mese non sono previsti significativi cambiamenti per quanto riguarda la distribuzione barica sul vecchio continente. La persistenza di una vasta e profonda circolazione depressionaria sull’Atlantico continuerà a spingere l’anticiclone verso l’Italia e l’Europa. Incertezza molto elevata invece per gli inizi di novembre, con alcuni modelli che mostrano rapidi passaggi perturbati per il Mediterraneo o, come con gli ultimi aggiornamenti di GFS, anche l’arrivo di un impulso freddo con drastico calo delle temperature, ma altrettanti insistono con il dominio dell’anticiclone su mezza Europa. Non ci resta quindi che aspettare i prossimi aggiornamenti dei prossimi giorni, per avere un quadro un po’ più chiari sulla prima parte di novembre.

