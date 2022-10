Meteo – Ottobre verso il ritorno del maltempo ad inizio settimana sull’Italia, possibili locali nubifragi

Cede l’alta pressione, graduale peggioramento del tempo

Il vasto campo altopressorio che ha contraddistinto l’avvio di ottobre, “regalando” la tipica ottobrata stagionale, tende ad indebolirsi sull’Europa centro-meridionale. Infiltrazioni umide in quota trovano così strada facile nel fare il loro ingresso nel bacino del Mediterraneo, determinando un graduale peggioramento del tempo nel corso del weekend a partire dalle regioni settentrionali e Sardegna con ritorno delle piogge. Temperature ancora decisamente miti, con massime fino a +25°C, ma in lieve flessione rispetto ai giorni scorsi per via di maggiori disturbi nuvolosi su tutto il Paese.

Weekend tra nubi e qualche pioggia al nord e Sardegna

Ultimi scampoli di sole in questo avvio di weekend sull’Italia. Il calo barico sta infatti favorendo l’arrivo da ovest di nubi e qualche pioggia. La giornata odierna, dopo un avvio mediamente stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo addensamento stratificato sulle regioni centrali e coste del Nordest, vedrà un deciso aumento della nuvolosità al Nordovest e Sardegna dal pomeriggio. Piogge che giungeranno sulle Alpi occidentali con locali temporali nel cuneese. Fenomeni in serata attesi in estensione al Piemonte e nottetempo anche a Lombardia e Liguria. Acquazzoni dal pomeriggio anche sulla Sardegna. Domenica con nubi su tutta l’Italia, ma con deboli piogge confinate per lo più alle regioni di Nordovest, Alpi e Sardegna.

Maltempo ad inizio settimana sui settori tirrenici e Sicilia

Lo spostamento sul vicino Atlantico dei massimi pressori, favorirà il passaggio di una lieve ondulazione in quota ad inizio settimana sul Mediterraneo centrale. La formazione di un minimo barico sul medio Tirreno, nel corso della giornata di lunedì 10 ottobre, causerà piogge localmente abbondanti lungo i settori tirrenici, tra Toscana e Campania, ed ovest Sicilia. Non si escludono locali nubifragi, specie a ridosso dei settori costieri, per la probabile formazione di temporali semi-stazionari sul Tirreno. Piogge al mattino anche al Nordovest e Sardegna, mediamente di debole intensità, ma in miglioramento dal pomeriggio. Nubi estese sul resto del centro-sud con qualche goccia di pioggia irregolare ed intermittente. Tendenza al miglioramento serale anche sulle regioni centrali e Sardegna, residui fenomeni sono attesi tra Campania, Calabria e Salento.

Prosieguo di settimana all’insegna della variabilità

Meteo ottobre – Dopo il maltempo di inizio settimana, i giorni successivi vedranno un graduale miglioramento delle condizioni meteo. La pressione di manterrà alta e livellata attorno ai 1020 hPa, mentre il flusso di disporrà mediamente dai quadranti nord-occidentale sull’Italia. Avremo quindi un prosieguo di settimana con alternanza di nubi a schiarite su tutto il Paese, con qualche pioggia di passaggio specie sulle regioni meridionali ed Isole Maggiori. Temperature piuttosto miti per il periodo con massime ovunque ben al di sopra dei +20°C. Rimanete aggiornati!

