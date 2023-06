Meteo Palermo – Ampie schiarite avanzano dal pomeriggio, si apre fase più soleggiata: le previsioni

Prevalente stabilità in Italia, qualche eccezione in Calabria

Osserviamo che la presenza di un flusso di correnti più fresche e instabili sul settore balcanico determina anche nella giornata odierna qualche nota di maltempo in particolare in Calabria, con fenomeni, localmente intensi, in sviluppo soprattutto nelle ore pomeridiane e che sconfinano occasionalmente fin sulle aree costiere tirreniche. In ogni caso, le condizioni meteo risentono della prevalenza di un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana sul Mediterraneo centrale, risultando pertanto stabili e asciutte anche a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

A seguito di una prima parte di giornata piuttosto nuvolosa, a Palermo sono avanzate ampie schiarite nel corso di questo pomeriggio, con cieli che sono tornati pressoché sereni. Le condizioni meteo pertanto si mantengono stabili e asciutte sul capoluogo siciliano e tali resteranno anche nelle prossime ore, coerentemente con un miglioramento atteso anche altrove. Le temperature, in questo contesto, si attestano tra i +24°C di minima e i +29°C di massima circa.

Stabilità e bel tempo per domani a Palermo e su parte del Paese

Nonostante l’azione di disturbo di un flusso di correnti umide centrato sul settore balcanico, l’Anticiclone rimane prevalente sull’Italia e nella giornata di domani lunedì 26 giugno porterà condizioni meteo stabili e asciutte su gran parte dello stivale, Palermo compresa. Qui peraltro, dopo qualche innocuo passaggio nuvoloso nella notte, i cieli risulteranno pressoché sereni a partire dal mattino. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori massimi.

Nessuna novità a Palermo per martedì

Condizioni meteo che si manterranno stabili e asciutte anche nella giornata di martedì 27 giugno a Palermo e anche in questo caso accompagnate da cieli pressoché sereni, con la netta predominanza dell’Anticiclone afroazzorriano sul Mediterraneo centrale che riesce a respingere (ma solo parzialmente) i tentativi di affondo delle correnti più umide presenti sui quadranti orientali. Le temperature, in questo caso, subiranno un ulteriore aumento nei valori massimi a fronte della stazionarietà o persino della lieve diminuzione di quelli minimi.

