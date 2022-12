Meteo Palermo – Cieli variabili, ma con tempo che si manterrà stabile: calo termico in arrivo, ecco le previsioni

Maltempo in Italia con neve finanche in pianura al nord; meglio al sud

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono perturbate soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con qualche rovescio debole che ha interessato le aree più settentrionali della Campania e il Molise. Forte maltempo si è abbattuto soprattutto sull’alto versante tirrenico, con neve che è scesa finanche in pianura sul Piemonte e Lombardia occidentale: le temperature appaiono infatti tipicamente invernali al nord, decisamente più miti al centro-sud con valori fino ad oltre +26°C registrati sulla Sicilia tirrenica. Stabilità e temperature decisamente miti anche a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

L’attivazione di correnti sciroccali determinano a Palermo non solo condizioni meteo di stabilità accompagnati da cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma anche l’impennata delle temperature, che quest’oggi si attestano tra i +15°C di minima e i +24°C di massima circa. In serata, malgrado un peggioramento prospettato in alcune zone del Paese (scopri quali), la situazione che ha fin qui coinvolto il capoluogo siciliano troverà sostanziale conferma, con assenza di fenomeni.

Domani nuvolosità in aumento, ma senza piogge

Un nuovo peggioramento nella giornata di domani venerdì 16 dicembre progredirà verso l’Italia, i cui effetti ancora una volta non saranno tuttavia tangibili a Palermo, dove le condizioni meteo si manterranno pertanto relativamente stabili e asciutte, malgrado un aumento graduale della nuvolosità che porterà i cieli a risultare in prevalenza nuvolosi in serata. Le temperature, in questo contesto, sembrano non subire significative variazioni, attestandosi intorno ai valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.

Schiarite per sabato, ma con calo delle temperature

L’allontanamento della perturbazione dalla nostra Penisola e la susseguente elevazione dell’Anticiclone azzorriano sul nostro Paese determineranno una nuova rotazione dei venti a Palermo, con le temperature che pertanto appariranno in forte calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Le condizioni meteo però ne beneficeranno mantenendosi stabili e accompagnate dall’avanzamento di schiarite anche ampie che porteranno i cieli ad essere poco o parzialmente nuvolosi o addirittura sereni in mattinata.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.