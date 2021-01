METEO PALERMO – Nuovi impulsi di MALTEMPO entro il prossimo WEEKEND, tutti i dettagli

Situazione meteo al sud Italia

Con il transito delle correnti settentrionali, sulle regioni meridionali del nostro Paese più che sulle altre regioni le condizioni meteo risultano spesso instabili con piogge, acquazzoni, neve in montagna e raffiche di vento. Le correnti di Maestrale specialmente raggiungono la Sicilia dove sono state diffuse le precipitazioni nelle ultime ore e con le ultime conferme da parte dei principali modelli meteo nuovi impulsi di maltempo raggiungeranno ancora l’isola con le correnti di Maestrale prevalenti. Il tutto entro il prossimo weekend.

Meteo Palermo, maltempo entro il prossimo weekend

Procederà la fase di tempo instabile o perturbato sulla Sicilia con piogge e nevicate in montagna oltre a raffiche di vento. Più in generale, durante la giornata di domani al meridione troveremo del maltempo e fin dal mattino eccetto su Molise e Puglia con tempo più stabile. Piogge o acquazzoni specie sulle isole maggiori ed in Calabria, neve in montagna dai 1000-1400 metri di quota, in rapido calo dalla serata fino a 500 metri sul settore peninsulare. Maltempo pertanto sulla città di Palermo da domani e nel corso del prossimo weekend.

Meteo Italia, temperature in calo

Italia a metà strada tra due differenti circolazione atmosferiche, una anticiclonica ad ovest del nostro Paese ed una depressionaria più ad est sui Paesi orientali del Vecchio Continente. Durante i prossimi giorni giungeranno correnti molto fredde di estrazione continentale fin sull’Italia e saranno in grado di causare un forte calo delle temperature specie sulle regioni adriatiche. Tuttavia il freddo nel weekend si farà sentire anche in Sicilia con neve fino a quote medio-basse. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.