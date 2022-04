METEO ITALIA – Fronte FREDDO in allontanamento, torna l’ANTICICLONE nei prossimi giorni

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteorologica in Europa caratterizzata da una decisa dinamicità, con alternanza di ondulazioni cicloniche e promontorio anticiclonici. Una profonda depressione, pari a 963 hPa, si è portata sul vicino Atlantico, favorendo una graduale risalta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale. Il fronte freddo giunto ieri sull’Italia tende a traslare rapidamente verso levante, favorendo un miglioramento del tempo salvo residui disturbi su parte del sud e medio Adriatico.

Oggi residui disturbi su parte del sud e medio Adriatico, bello altrove

Previsioni meteo domenica 10 aprile 2022. Il fronte freddo giunto ieri sull’Italia si sta rapidamente allontanando verso levante. Residui disturbi al mattino potranno interessare le Marche meridionale, l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, La Basilicata e l’alta Calabria tirrenica con nubi sparse e deboli fenomeni; possibili nevicate a partire dagli 800-1100 metri. Bel tempo altrove con schiarite prevalenti, ma con freddi venti settentrionali. Deciso miglioramento dal pomeriggio anche al sud con fenomeni in attenuazione e schiarite via via più ampie.

Oggi temperature in calo e forti venti settentrionali

L’aria fredda che seguita il fronte instabile si sta estendendo anche alle regioni meridionali, determinando un diffuso calo termico. Le temperature odierne saranno comprese al nord tra i +15°C delle coste ed i +17/+18°C della Pianura Padana, al centro si oscillerà tra i +14°C delle coste adriatiche ai +16/+17°C dei settori tirrenici, mentre al sud ed Isole tra i +13/+15°C di Molise e Puglia ai +20°C della Sicilia orientale. Tali valori saranno inferiori anche di 10°C rispetto a quelli di ieri, specie sui settori adriatici. Forti venti settentrionali sferzeranno le regioni centro-meridionali con raffiche mediamente superiori ai 50 km/h e punte di 70-90 km/h. Anticiclone in arrivo per i prossimi giorni, vediamo nella prossima pagina la tendenza per l’avvio della settimana di Pasqua.