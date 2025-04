Meteo – Pasqua e Pasquetta con qualche pioggia e temporale, ma non ovunque. Le previsioni aggiornate

Meteo in parziale miglioramento sull’Italia

Dopo l’intensa ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito parte d’Italia, le condizioni meteo hanno subito un generale miglioramento. Giornata odierna caratterizzata da una mattinata stabile sulle regioni centro-meridionali, fatta eccezione per addensamenti in transito sulle due Isole Maggiori, Toscana, Umbria e Calabria. Molte nubi al nord con qualche debole precipitazioni sui settori di Nordovest, nevose sulle Alpi mediamente dai 2000 metri. Seconda parte di giornata senza significative variazioni con qualche debole fenomeno al Nordovest, mentre innocui addensamenti medio-alti transiteranno sul resto del Paese. Nottetempo qualche goccia di pioggia è attesa in Sardegna, mentre i fenomeni tenderanno ad accentuarsi tra Ponente Ligure e Piemonte occidentale.

Pasqua con piogge su parte del Paese

Saccatura in avvicinamento sull’Italia con meteo in peggioramento. Al mattino attese molte nubi al Nordovest, Toscana e Sardegna con piogge o pioviggini più intense sull’alto Piemonte. Stabile sul resto del Paese, ma con nubi medio-alte di passaggio. Seconda parte di giornata che vedrà insistere i fenomeni al Nordovest, Toscana e Sardegna in estensione ad Emilia, Umbria ed Appennino centrale. Asciutto sul resto del Paese, ma con cieli spesso grigi, specie al centro; maggiori schiarite tra Sicilia e Calabria.

Pasquetta con nubi di passaggio e qualche disturbo

Vortice di bassa pressione in isolamento tra nord Africa e Mediterraneo meridionale piloterà correnti umide verso l’Italia. Giornata di Pasquetta caratterizzata al mattino dal transito di molte nubi sull’Italia con qualche debole pioggia o pioviggine su Sardegna sud-orientale, Liguria, Toscana, Lombardia, Emilia e Trentino-Alto Adige. Nel corso del pomeriggio attesi acquazzoni o locali temporali sull’Appennino centrale e Sicilia, qualche locale piovasco non è escluso anche sui settori montuosi del sud Peninsulare, Alpi centro-orientali e Prealpi. Migliora nel corso della serata con tendenza ad ampie schiarite a partire dai settori di Nordovest e del medio Tirreno.

Temperature in deciso aumento, miti al centro-sud ed Isole

Temperature in aumento nel weekend con valori massimi nella giornata di sabato attesi diffusamente attorno ai +20/+22°C, ma con picchi fino a +23/+24°C sulle zone interne della Sardegna. Domenica atteso un ulteriore aumento al sud e Sicilia con picchi di +22/+24°C, in calo al Nordovest e Sardegna. Pasquetta mite con temperature massime mediamente attorno ai +20/+22°C con picchi di +24°C su Puglia e zone interne di Campania e basso Lazio.

