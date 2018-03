Festività pasquali con il tempo in miglioramento ma attenzione alle ultime note d’ instabilità nella giornata di Domenica sui settori interni peninsulari.

METEO PASQUA: ultime novità, ecco dove saranno possibili i temporali in Italia – 29 Marzo 2018 –Ultimi giorni del mese di Marzo in compagnia del maltempo su gran parte dell’ Italia con piogge e temporali in arrivo già dalle prossime ore. Il promontorio di alta pressione infatti lascerà spazio al ritorno delle correnti atlantiche sia nella giornata di Venerdì che soprattutto in quella di Sabato 31 Marzo. Condizioni Meteo Pasqua 2018 in miglioramento poi sull’ Italia ma non per tutti. Vediamo allora le ultime novità sulle previsioni meteo che in alcune regioni d’Italia potrebbero risultare ancora instabili. La bassa pressione responsabile del peggioramento in arrivo a ridosso del fine settimana transiterà sull’ Italia e troveremo i suoi minimi pressori più ad est nelle prime ore di Domenica. Tempo più stabile sulle regioni settentrionali specie quelle occidentali con ampie schiarite fin dal mattino, possibili piogge o locali acquazzoni sui settori interni di Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, bel tempo sulle isole maggiori. Meteo più stabile invece per la giornata di Pasquetta. […]