Meteo Italia – veloci temporali poi settembre si concluderà sotto l’alta pressione, in arrivo dal weekend

Entro sera veloce fronte freddo che sfiorerà l’Italia portando qualche temporale

Nel corso della giornata odierna un altro impulso instabile si muoverà sui Balcani con fronte freddo che sfiorerà la nostra Penisola. Nuova flessione delle temperature soprattutto sulle regioni del Sud e peggioramento meteo che dovrebbe portare acquazzoni e temporali sparsi. In particolare nella prossima notte fenomeni su Marche, Abruzzo e Molise. Venerdì piogge che si concentrano soprattutto su Calabria e Sicilia.

Meteo weekend: promontorio anticiclonico e tempo più stabile sul Mediterraneo

Per l’ultimo weekend di settembre principali modelli che mostrano un promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà rapidamente condizioni meteo stabili su tutta l’Italia con una ripresa delle temperature. Sabato valori in media al Centro-Nord e 2-4 gradi al di sotto al Sud, dove sarà possibile qualche residuo temporale specie su Calabria e Sicilia. Domenica ulteriore rialzo termico soprattutto sulle regioni settentrionali.

Vasto e robusto campo di alta pressione sull’Europa per gli ultimi giorni di settembre

Ultimi aggiornamenti dei modelli che per la fine del mese di settembre mostrano una situazione meteo piuttosto statica per l’Italia. Ecco infatti un vasto e robusto campo di alta pressione che dovrebbe espandersi tra Mediterraneo ed Europa centro-orientale, con massimi fino a 1030 hPa verso il Mar Baltico. Questo porterà non solo tempo asciutto ma anche un rialzo delle temperature con valori fino a 4-5 gradi sopra media al Centro-Nord. Anomalie più importanti sull’Europa con punte di 10 gradi sopra media.

Tendenza meteo: circolazione depressionaria in Atlantico ma poche possibilità per ottobre

Mese di settembre che si concluderà sotto l’alta pressione con tempo stabile e temperature sopra media. Occhi puntati dunque ad ottobre che però non sembra possa portare particolari stravolgimenti almeno all’inizio. Avremo infatti una vasta e profonda circolazione depressionaria sull’Atlantico la quale potrebbe interessare i settori occidentali dell’Europa. L’anticiclone più ad est dovrebbe però fornire protezione almeno fino al primo weekend del mese.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.