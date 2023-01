Meteo – Pausa dal maltempo che sarà breve, nelle prossime ore già qualche rovescio: i dettagli

Tempo generalmente stabile sullo stivale

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano nella giornata odierna in evidente miglioramento, accompagnato anche da schiarite più o meno ampie e da temperature che appaiono comunque più basse rispetto a quelle frequentemente registrate nel corso della corrente stagione invernale. Un timido aumento del campo barico assicura tale evoluzione che, in ogni caso, come vedremo nel presente editoriale, sarà temporanea.

Nuova oscillazione del getto polare nelle prossime ore

L’aumento del campo barico sul Mediterraneo centrale sarà solamente temporaneo in quanto già a partire dalle prossime ore una nuova ondulazione del getto polare porrà le basi per un nuovo peggioramento all’interno della nostra Penisola. Sembra pertanto aprirsi una fase instabile sullo stivale, dopo quella che, fino a ieri, ha interessato lo stesso territorio nazionale con il ritorno peraltro della neve a quote accettabili per il periodo.

In serata ingresso dei primi fenomeni sull’alto versante tirrenico

In virtù di quanto scritto fin ora pertanto, nel corso delle prossime ore si assisterà sulla nostra Penisola ad un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, così come prospettato dai principali centri di calcolo, che mostrano l’ingresso dei primi rovesci deboli o al più moderati sull’alto versante tirrenico, con principale interesse tuttavia dell’alta Toscana. Successivamente si estenderà in maniera rapida anche su alcune aree del nordest, dove è attesa neve anche a quote relativamente basse, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Rovesci anche al nordest in tarda serata, con neve fin sui 500/600 metri, localmente anche più in basso

I rovesci faranno presto a raggiungere e ad estendersi nella tarda serata odierna anche alle aree nordorientali dello stivale, dove la quota neve si attesterà su valori relativamente bassi e finanche i 500/600 metri tra Veneto e Trentino Alto Adige. Localmente tale valore potrebbe anche risultare leggermente più basso in particolare sulle Prealpi venete. Sul resto dello stivale le condizioni meteo dovrebbero mantenersi ancora relativamente stabili e asciutte, con temperature più similarmente invernali rispetto ai passati giorni.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.