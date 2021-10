METEO – Peggioramento autunnale in ITALIA e GRANDINE grossa segnalata in SARDEGNA, i DETTAGLI

Situazione meteo, in compagnia di piogge e temporali

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola è stata interessata da un peggioramento che al momento si trova a ridosso delle regioni del centro-sud. La prima perturbazione del mese di ottobre, ha apportato condizioni meteo instabili con temporali e nubifragi, questi ultimi particolarmente intensi sulla Liguria, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Liguria flagellata dal maltempo nella giornata di ieri

La Liguria come spesso accade in questo periodo dell’anno è stata bersagliata da copiose piogge. Numerosi sono stati i disagi alla popolazione, allertata già nelle 24 ore precedenti con il grado massimo di pericolosità. Oltre a diverse chiusure delle strade, tra cui quella dell’A6 Torino-Savona, si sono verificati numerose esondazioni dei corsi d’acqua. In provincia di Savona in 6 ore sono caduti circa 472 millimetri di pioggia, stabilendo un nuovo record nazionale in questo lasso di tempo. Nei prossimi giorni sarà sensibile il calo delle temperature che si distaccheranno notevolmente dai valori registrati fin’ora.

Calo delle temperature, con valori decisamente autunnali

La goccia fredda che persisterà per la settimana corrente, apporterà correnti più fresche sull’italia. Specie sulle regioni del centro-sud avremo maltempo a più riprese fino al weekend, con piogge e temporali sparsi. In questo frangente, le temperature subiranno una graduale flessione negativa, con valori che si attesteranno al di sotto delle medie anche di 4-6°C; meno accentuata la situazione al nord Italia, dove le temperature risulteranno in media o appena al di sotto di essa. Tornando al maltempo, vediamo quanto accaduto in Sardegna a seguito di un forte temporale.

