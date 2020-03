METEO – PEGGIORAMENTO in arrivo nel prossimo WEEKEND sull’ITALIA, temperature in calo

Fase stabile e soleggiata sull’Italia, prosegue anche oggi: schiarite sulle Isole Maggiori

La fase di stabilità che si è ormai aperta da svariati giorni sulla nostra Penisola prosegue imperterrita anche nella giornata di oggi, con cieli che si sono presentati pressoché sereni su tutto il territorio nazionale peninsulare. Qualche annuvolamento persiste invece ancora sulle Isole Maggiori, ma le schiarite risultano più ampie rispetto a quanto rinvenuto ieri. Le temperature si aggirano intorno alla media del periodo o poco al di sopra al sud, mentre al centro-nord vanno decisamente oltre.

Domani primo cedimento dell’Alta pressione con maltempo in alcune aree settentrionali

Nella giornata di domani venerdì 20 marzo che coincide tra l’altro con l’ingresso in scena della primavera astronomica con il relativo equinozio, si verificherà un primo segnale di cedimento dell’Alta pressione con un aumento della copertura nuvolosa previsto su tutte le regioni centro-settentrionali. Non esclusa persino qualche pioggia in alcune aree del nord Italia, tra cui Lombardia settentrionale e alcune aree di confine tra Veneto e Trentino.

Peggioramento in arrivo per il weekend

Le condizioni meteo sono destinate ad un generale peggioramento nel corso del prossimo fine settimana, a causa di un continuo arretramento da parte dell’Anticiclone azzorriano e, contestualmente, della risalita di una perturbazione africana. Si aprirà un corridoio che congiungerà direttamente la nostra Penisola alle correnti instabili provenienti direttamente dall’Oceano Atlantico: ciò determinerà un’ondata di maltempo in Italia che culminerà nella giornata di domenica 22 marzo.