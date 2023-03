Meteo – Peggioramento in arrivo nelle prossime ore in Italia con l’ingresso di qualche rovescio: ecco dove

Al netto di quanto detto fin ora va comunque specificato che le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola rimangono prevalentemente stabili e asciutte questo pomeriggio, ma con un peggioramento che va profilandosi invece per la serata: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo , rovesci meglio organizzati, ma comunque circoscritti a specifici settori del Paese, faranno ingresso sullo stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tale evoluzione si protrae già dalla giornata di ieri, quando il suddetto minimo di bassa pressione si è posizionato sull’ Europa centrale portando i primi deboli e intermittenti rovesci lungo il settore tirrenico. Si è così aperta una fase instabile anche se non frontale, con le precipitazioni che si originano a causa dell’intrusione di correnti più umide di stampo oceanico nel Mediterraneo centrale, senza che ciò comporti significative variazioni di temperatura.

Maltempo in arrivo tra Liguria e Toscana

Nel mirino del maltempo nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna ci saranno le aree interposte tra il levante ligure e l’alta Toscana, con precipitazioni mediamente deboli o al più moderate. L’instabilità rimarrà pertanto circoscritta a questi settori, con le condizioni meteo che si manterranno relativamente più stabili e asciutte altrove. Le temperature, inoltre e come specificato in precedenza, non subiranno variazioni rilevanti rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.