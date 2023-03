Meteo domani 7 marzo: nuvole in transito ma pochi fenomeni in Italia, peggiora dalla sera

Situazione sinottica europea

Situazione sinottica che vede un lobo del vortice polare in azione tra Scandinavia e Isole Britanniche, con un minimo di pressione di 975 hPa tra Danimarca e Svezia. Campo di alta pressione sulla Groenlandia con valori massimi al suolo fino a 1055 hPa. Correnti umide occidentali investono invece il Mediterraneo centrale portando nuvole e piogge sparse sull’Italia ma in un contesto termico non particolarmente freddo.

Previsioni meteo per domani, 7 marzo

Al Nord: Al mattino deboli piogge sparse su Triveneto e Liguria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio molte nuvole in transito su tutti i settori ma con locali piogge solo sul Friuli Venezia-Giulia. In serata fenomeni possibili su Alpi, Liguria e Triveneto. Neve oltre i 900-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione ma con maggiori addensamenti in transito sulle regioni tirreniche. In serata deboli precipitazioni in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.