Meteo – Peggioramento in vista, l’Autunno non molla e torna alla ribalta da metà settimana, i dettagli

Stabilità e bel tempo in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano tendenzialmente stabili e asciutte, dopo che qualche rovescio si è comunque attivato tra la notte e il mattino laddove la Protezione Civile aveva in effetti diramato un’allerta già ieri. Tale miglioramento è accompagnato dall’avanzamento di schiarite anche ampie, con cieli che in questo momento risultano pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi in tutto il Paese, con temperature mediamente in diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo scongiurato fino a tutto domani, malgrado qualche possibile piovasco sul levante ligure

Il maltempo resterà scongiurato sulla nostra Penisola almeno fino a tutta la giornata di domani martedì 28 ottobre, grazie all’ingresso di un regime di correnti più secche, ma anche più fredde sul Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo resteranno di conseguenza generalmente stabili e asciutte, fatto salvo l’ingresso di qualche possibile isolato piovasco per la sera di domani stesso sul levante ligure. Questo sarà il sintomo di un nuovo peggioramento in arrivo sul nostro Paese da metà settimana, come vedremo nel presente editoriale.

Maltempo in arrivo al nord per mercoledì, con nuvolosità in aumento in Italia

La progressione di un cavo perturbato di natura atlantica determinerà un nuovo peggioramento a partire dalla giornata di mercoledì 29 ottobre sulla nostra Penisola, con piogge e possibili temporali in ingresso dapprima sulla Liguria e in successiva espansione su parte del nord, con neve sulle Alpi a quote comunque superiori ai 2.000 metri: le temperature, infatti, tenderanno mediamente ad aumentare in virtù di un richiamo di correnti relativamente più miti sullo stivale.

Maltempo in espansione nei giorni successivi con possibili nubifragi

Nei giorni successivi e in particolare per la giornata di giovedì 30 ottobre le condizioni meteo peggioreranno anche sui settori centrali e parte del sud, con il maltempo che andrà concentrandosi principalmente sul versante tirrenico, dove non sono esclusi nubifragi anche locali. Un relativo miglioramento avanzerà entro venerdì 31, quando in verità un nuovo peggioramento potrà riguardare alcune aree dello stivale, tra cui quelle non interessate dall’instabilità nei giorni precedenti. Sul dettaglio previsionale approfondiremo meglio prossimamente, vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

