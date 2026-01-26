Meteo Roma – Fase perturbata sulla Capitale con piogge frequenti in arrivo: ecco le previsioni

Maltempo insiste ancora in alcune aree del sud, tempo migliore al centro-nord
Residui rovesci perlopiù di debole intensità hanno coinvolto alcuni dei settori centrali nella prima parte della giornata odierna, Roma compresa, come vedremo, con condizioni meteo che sono andate successivamente migliorando, al netto del maltempo che continua ad interessare in particolar modo la Sicilia tirrenica, dove la neve si attesta intorno ai 1.200 metri sui Nebrodi. Le temperature, in questo contesto, misurano valori nel complesso invernali ancorché senza eccessi rilevanti in Italia.
Previsioni meteo Roma oggi
Qualche debole e residuale rovescio ha investito Roma al mattino scaturendo al suolo un accumulo piuttosto variabile da quartiere a quartiere, ma in ogni caso debole. Le condizioni meteo sono andate successivamente migliorando, con ampie schiarite in avanzamento nella serata corrente, coerentemente con un miglioramento che sta avvolgendo l’intero centro-nord. Le temperature, in questo contesto, sulla Capitale risultano comprese tra i +4/+6°C di minima e i +9/+10°C di massima circa, dipendentemente dalle aree di riferimento.
Nuovo peggioramento in arrivo nella seconda parte di domani
Al netto di una prima parte della giornata di domani martedì 27 gennaio contrassegnata da condizioni meteo di visibile stabilità e bel tempo a Roma, con cieli cioè pressoché sereni, un rapido peggioramento riguarderà la Capitale a partire dal pomeriggio, coerentemente con quanto avverrà su alcune zone del Paese, con primi piovaschi già in possibile ingresso in serata. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione nei valori minimi, al netto della stazionarietà di quelli massimi.
Maltempo intermittente e a tratti anche intenso per mercoledì
Le condizioni meteo degraderanno velocemente nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, con intensificazione dei fenomeni che potranno a quel punto risultare a tratti anche forti a Roma. Il resto della giornata di mercoledì sarà invece contrassegnato da maltempo intermittente, mediamente moderato, con temperature che subiranno un netto aumento nei valori minimi, al netto della stazionarietà persistente prevista per quelli massimi.
