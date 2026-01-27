Meteo domani 28 gennaio: maltempo intenso colpisce l’Italia con piogge, temporali e anche neve

Situazione sinottica europea Minimo di bassa pressione con valori intorno a 990 hPa che si muove sull’Italia portando maltempo con piogge, temporali e neve anche a bassa quota. Vasta e profonda area depressionaria tra Atlantico e settori occidentali del continente con minimi al suolo fino a 970 hPa a sud dell’Islanda. Alta pressione alle latitudini più elevate con massimi fino a 1025 hPa sulla Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 28 gennaio

Al Nord: Al mattino maltempo diffuso con piogge e acquazzoni su tutte le regioni. Neve fino a quote collinari specie sui settori occidentali. Al pomeriggio ancora fenomeni che si spostano gradualmente verso il Nord-Est. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento salvo residue precipitazioni sulle Alpi orientali, nevose oltre i 700-900 metri. Temperature minime in aumento e massime in generale calo. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 gennaio

Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali diffusi. Al pomeriggio nessuna variazione con precipitazioni soprattutto su settori tirrenici Peninsulari e Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di instabilità con fenomeni diffusi e a tratti intensi specie su Campania e Calabria. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 28 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto ovunque con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte tempo in peggioramento con fenomeni su Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.