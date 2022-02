METEO – Per MARZO si profila uno SCONTRO TRA TITANI tra l’ALTA PRESSIONE e il FREDDO ARTICO: la tendenza

Temporaneo stop alle piogge

Le condizioni meteo appaiono in queste ore generalmente stabili sull’Italia, a seguito di qualche pioggia caduta ieri su alcune zone del nord. Una pausa dal maltempo a cui si accompagnano temperature ancora mediamente oltre le media del periodo, soprattutto nei valori minimi. I cieli inoltre, sebbene si sia registrata qualche schiarita timida nel pomeriggio, sono apparsi comunque disturbati specie lungo il versante tirrenico, dove la nuvolosità è peraltro nuovamente in aumento in serata.

Stabile in serata, poi peggiora già dalla notte

Non si prevedono significativi cambiamenti della situazione meteorologica nella serata odierna, nonostante una maggiore consistenza della nuvolosità sul versante tirrenico. Questa tendenza ad un nuovo peggioramento tuttavia preluderà ad un nuovo peggioramento, i cui primi effetti si evidenzieranno già dalla prossima notte con l’ingresso di piovaschi localizzati su alcuni settori del Paese (scopri quali) e con un rinforzo dei venti sulla Sardegna e Bocca di Bonifacio. A seguire un fronte freddo attraverserà l’Italia tra domani lunedì 21 e dopodomani martedì 22 febbraio riportando piogge e nevicate in montagna, soprattutto al centro-sud.

Anticiclone da metà settimana, da fine febbraio largo all’incertezza

L’Alta pressione tornerà ad elevarsi in direzione della nostra Penisola a partire da metà settimana e cioè da mercoledì 23 febbraio, portando un miglioramento delle condizioni meteo che si tradurrà in generale stabilità e temperature in aumento sullo stivale. Successivamente, tra il finale di febbraio e gli inizi di marzo si allarga invece la forbice dell’incertezza, con i principali centri di calcolo ancora discordi sull’evoluzione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

