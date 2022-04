METEO – Periodo più INSTABILE in vista, con il ritorno del FLUSSO ATLANTICO. La TENDENZA

Condizioni meteo in Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’Italia ancora alle prese con un campo d’alta pressione che raggiunge i suoi massimi verso la Polonia con valori al suolo fino a 1020 hPa. Sul nor-Africa incombe una goccia fredda che sta apportando nuvolosità sempre più compatta sul nostro territorio. Vediamo di seguito le temperature registrate quest’oggi stanno superando anche i +25°C su alcune località.

Temperature registrate quest’oggi, ecco i valori massimi

Valori registrati quest’oggi decisamente al di sopra delle medie: sulla Liguria di Pontente le temperature massime stanno oltrepassando i 26°C grazie ai venti di caduta; valori sopra la media anche sulla Toscana tra le zone di Firenze e Livorno (tra i 25 ed i 26°C). Anche in Umbria le massime stanno oltrepassando la soglia dei 26°C specie nelle zone vallive e nei pressi del Trasimeno. Massime fino a 25°C sul Lazio e sulle zone interne della Campania; questi valori si discostano dalle medie del periodo anche di oltre 6°C. Nel weekend tuttavia le temperature torneranno a scendere con un nuovo impulso d’aria retrograda dall’Europa nord-orientale: tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Meteo weekend: ecco come sarà il fine settimana pasquale

Meteo weekend – Fine settimana che sarà interessato dall’arrivo di aria fredda in Italia, chep otrebbe apportare qualche fenomeno sulle regioni del nord e anche al centro nella giornata di sabato; al calo termico domenica sarà associata qualche precipitazione tra Calabria e Sicilia, mentre altrove avremo una ventilazione di grecale; lunedì il tempo dovrebbe risultare complessivamente in miglioramento anche se le temperature non andranno a superare i 15-18°C di massima nei principali centri abitati del nostro territorio. A seguire potrebbe tornare il maltempo, grazie al ritorno del flusso atlantico.

