METEO – PERTURBAZIONE ancora in azione con MALTEMPO: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

In serata ancora maltempo su svariate zone del nord Italia

Dopo una giornata caratterizzata dal forte maltempo in particolare sul Piemonte dove si è verificata anche un’esondazione con annessi danni e disagi, l’instabilità continuerà a padroneggiare il ruolo di protagonista anche per questa sera sull’Italia: piogge e acquazzoni continueranno ad interessare infatti diversi settori del nord Italia e in maniera più diffusa e organizzata il Friuli Venezia Giulia, con fenomeni anche localmente intensi. Isolati e residui rovesci plausibili anche su alcune zone centrali, specie tirreniche.

Domani ancora maltempo al nord

Al netto di un miglioramento sulle regioni centrali, nella giornata di domani mercoledì 12 maggio le condizioni meteo si manterranno perturbate sulle regioni settentrionali, con particolare interessamento dei settori nordorientali. Qui piogge e acquazzoni colpiranno soprattutto nella prima parte di giornata. Dal pomeriggio il miglioramento sarà lento e progressivo, in un contesto comunque di possibile e isolato maltempo fino a sera. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani:Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia e settori alpini del Veneto, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia nord-orientale, resto del Triveneto, Liguria di Levante, settori appenninici centro-settentrionali, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su resto del Triveneto e settori appenninici toscani. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale calo le minime sul Paese; massime in sensibile aumento su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna centro-occidentale e Sardegna e in sensibile diminuzione su Friuli Venezia Giulia, Centro-Sud peninsulare e Sicilia. Venti: forti occidentali su tutte le regioni centro-meridionali, con locali rinforzi di burrasca sui settori costieri e appenninici peninsulari. Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali, temporaneamente agitati Mar di Sardegna e Ligure; tendente a molto mosso lo Ionio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

