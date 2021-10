METEO – PERTURBAZIONE attiva in ITALIA, ROVESCI e TEMPORALI in arrivo anche nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Goccia fredda (un’altra) in ingresso nel Mediterraneo

Dopo la goccia fredda che in settimana ha interessato già la nostra Penisola portando piogge e temporali sparsi, con qualche disagio sui settori adriatici e in particolare nelle Marche, il maltempo non si arresta: una nuova elevazione dell’Anticiclone azzorriano verso le Isole Britanniche, dove pone i suoi massimi di pressione di circa 1030hPa, hanno fatto sì che una nuova goccia fredda arrivasse a fare ingresso nel Mediterraneo centrale, questa volta dai quadranti orientali.

Clima autunnale sull’Italia

L’assenza dell’Anticiclone nel corso di questa settimana ha garantito un clima pienamente autunnale sulla nostra Penisola, con le temperature calate di diversi gradi soprattutto sulle regioni centro-meridionali su valori ora anche addirittura inferiori alla media nella maggior parte delle località. La goccia fredda che sta facendo irruzione in queste ore ha fatto sì che le temperature si mantenessero su valori decisamente freschi, in alcuni casi provocando un ulteriore calo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Perturbazione in atto sul basso versante tirrenico

L’afflusso di correnti più instabili di natura atlantica hanno innescato una ciclogenesi sul basso Tirreno, con un minimo depressionario che nelle prossime ore si posizionerà nel tratto di mare compreso tra le due Isole Maggiori. Ne risulteranno dunque condizioni di maltempo principalmente sulla Sicilia, dove sono attesi rovesci e possibili temporali, ma anche sulla Calabria jonica. L’instabilità si estenderà anche ad altri settori dello stivale stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.